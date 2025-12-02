Slušaj vest

Popularna influenserka, poznata po svojoj ljubavi prema motorima i vožnji bez upotrebe ruku, Sofija Kiroz Ramirez (25) poginula je u nesreći sa svojim motorom, svega nekoliko nedelja nakon proslave rođendana, nedaleko od Bogote u Kolumbiji, a poslednjoj objavi koju je okačila na društvene mreže kao da je predvidela svoju smrt.

Naime, Sofija je pokušala da prođe motorom između dva vozila, ali je, prema prvim informacijama, izgubila kontrolu i sudarila se sa automobilom sa jedne strane, pre nego što je pala u susednu traku — pod točkove kamiona sa druge strane. Do nesreće je došlo u blizini grada Floridablanka, severno od Bogote, u sredu, 26. novembra.

Uprkos najboljim naporima paramedika, preminula je na licu mesta, prema lokalnim izveštajima. Istraga tragičnog incidenta, uključujući izjave svedoka i snimke nadzornih kamera, je u toku.

- Najverovatnija hipoteza je da je motoristkinja putovala između dva vozila. Ali ova situacija će biti predmet istrage. Tužilaštvo će nastaviti da jasno i precizno utvrđuje uzrok ove fatalne saobraćajne nesreće - rekao je u subotu “Dejli mejlu” zvaničnik transporta Hair Andres.

Predvidela tragediju

Entuzijasta za motocikle, koja je imala 45.000 pratilaca na Instagramu i TikToku, očigledno je predvidela nesreću satima pre nego što se dogodila, jer je samo nekoliko sati pred smrt objavila da je izgubila naočare koje je obično nosila na vožnjama biciklom i da je bila zabrinuta.

- Nadam se da neću se sudariti jer vozim bez naočara - napisala je u poslednjoj objavi.

Mnogi pratioci su ovo protumačili kao predznak, jer se sudarila samo nekoliko sati kasnije.

Istraga je još uvek u toku

Pored deljenja sadržaja o svojim biciklističkim avanturama na svom "suzukiju gikseru", žrtva je takođe bila strastveni ljubitelj tetovaža.

Na poslednjem objavljenom snimku od prošle srede vidi se kako Sofija pere svoj crno-ružičasti motor.

Potresni oproštaji

"Počivaj u miru prelepa bajkerko", "Imala je mnogo snimaka kako vozi i istovremeno se snima, bila je veoma sigurna u sebe na motoru, ali jedna greška i sve je gotovo", samo su neki od komentara korisnika društvenih mreža.

- Cenite me, ne zaboravite koliko je teško rukovati cvećem - napisala je ranije ovog meseca na španskom, pozirajući na svom motociklu sa buketom cveća.

Sofija je napunila 25 godina svega nekoliko nedelja pre smrti, a rođendanske fotografije od 5. oktobra prosto je obeležila sjajnim emotikonima.