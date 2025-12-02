Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da kraj rata neće doći brzo ni lako i naglasio da se nijedna odluka o budućnosti zemlje ne može doneti bez direktnog učešća Kijeva.

Njegova izjava dolazi u vreme kada su u toku intenzivni razgovori o mogućem okviru mirovnog sporazuma, uz učešće Sjedinjenih Država, evropskih saveznika i drugih država koje pokušavaju da oblikuju put ka okončanju sukoba.

„Neće biti lakih rešenja za okončanje ovog rata. Razumemo šta se dešava. Razumemo sa kim imamo posla. Pitanje nije u teškoći donošenja odluka. Ja sam sposoban da ih donesem. Važno je da sve bude pošteno i transparentno. Da se ​​ništa ne dešava iza leđa Ukrajine. Da se ​​ništa ne odlučuje bez Ukrajine, o nama, o našoj budućnosti“, napisao je Zelenski na X.

Zelenski: Računamo na bezbednosne garancije

On je naglasio da su tri teme posebno osetljive: teritorija, zamrznuta ruska imovina i bezbednosne garancije.

Ne mogu da govorim u ime evropskih lidera o zamrznutom novcu u Evropi. Mogu samo da iznesem svoj stav, a oni ga mogu podržati. A što se tiče bezbednosnih garancija, računamo na snažne garancije Sjedinjenih Država i Evrope, kao i nekih drugih zemalja. To je jedna od tema Koalicije voljnih. Radimo na tome. Mislim da su ova tri pitanja najosetljivija i najvažnija. Naši timovi će nastaviti da rade na njima“, rekao je ukrajinski predsednik.

Mirovni pregovori su poslednjih nedelja vođeni u više formata, uključujući diplomatske konsultacije sa Vašingtonom i ključnim evropskim prestonicama.

Ukrajinska vojska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOSE COLON / AFP / Profimedia, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Cilj je stvaranje okvira koji bi mogao da otvori put sporazumu, ali sporovi ostaju veliki, od statusa okupiranih teritorija do toga ko će nadgledati sprovođenje mogućeg primirja i pod kojim uslovima. Ukrajina insistira da svaki sporazum mora poštovati njen teritorijalni integritet i uključivati konkretne, primenljive bezbednosne garancije.

Zelenskijeva poruka je usmerena i na saveznike i na javnost: Ukrajina je spremna da razgovara, ali ne i da pristane na rešenja koja bi dugoročno ugrozila njen suverenitet. Prema njegovim rečima, nijedan mirovni plan neće biti održiv ako u njega nisu uključeni jasni mehanizmi zaštite zemlje, uključujući pitanje buduće odbrane i korišćenje zamrznute ruske imovine za obnovu.

Kurir.rs/Agencije

