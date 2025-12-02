Slušaj vest

Ministarka unutrašnje bezbednosti SAD Kristi Noem najavila je da će preporučiti zabranu putovanja za nekoliko zemalja za koje tvrdi da „preplavljuju“ Sjedinjene Države kriminalom.

Noem je na društvenim mrežama objavila da se sastala sa predsednikom Donaldom Trampom i odlučila da predloži „potpunu zabranu putovanja za svaku prokletu zemlju koja preplavljuje našu naciju ubicama, pijavicama i zavisnicima od socijalne pomoći“, javlja BBC. .

Njenu objavu su odmah podelili i predsednik Tramp i Ministarstvo za unutrašnju bezbednost (DHS) na svojim zvaničnim profilima. Još uvek nije poznato na koje zemlje bi se predložena zabrana odnosila niti kada bi mogla stupiti na snagu, ali je DHS saopštio da će lista uskoro biti objavljena.

Razlog za nove mere

Ova objava dolazi samo nekoliko dana nakon što su dva pripadnika Nacionalne garde prošle srede u Vašingtonu upucana. Pre nego što je komentarisala zabranu putovanja, Noem je napomenula da je 100.000 avganistanskih državljana ušlo u SAD u okviru programa „Operacija Dobrodošli saveznici“ iz doba Bajdena i rekla da će Ministarstvo unutrašnje bezbednosti temeljno preispitati svoj proces bezbednosne provere.

Vlasti su identifikovale osumnjičenog za pucnjavu kao avganistanskog državljanina koji je stigao u SAD 2021. godine kroz program, koji je namenjen lokalnom stanovništvu koje je radilo sa američkim snagama tokom 20-godišnjeg raspoređivanja u Avganistanu. Prema imejlovima koje je dobio CBS News, američki partner BBC-ja, osumnjičeni se borio sa problemima mentalnog zdravlja od dolaska u SAD.

Trampova administracija pooštrava politiku

Posle pucnjave u kojoj je ubijena 20-godišnja Sara Bekstrom i teško ranjen 24-godišnji Endru Vulf, Trampova administracija je pojačala obračun sa imigrantima. Guverner Zapadne Virdžinije Patrik Morisi rekao je u ponedeljak da je Vulf u teškom stanju, ali da je u stanju da medicinskim sestrama pokaže podršku.

Portparolka Bele kuće Karolina Livit potvrdila je za Foks njuz da je Tramp pre nekoliko meseci najavio zabranu putovanja za „treći svet i države u neuspehu“ i da će preporuka ministarke Noem samo „proširiti“ tu zabranu na više zemalja. Bela kuća je 4. juna već navela 19 zemalja, uglavnom iz Afrike, Bliskog istoka i Kariba, koje će se suočiti sa potpunim ili delimičnim imigracionim ograničenjima.

Foto: Profimedia

Nakon incidenta u Vašingtonu, odluka o svim zahtevima za azil je suspendovana. Direktor USCIS-a Džozef Edlou rekao je da će suspenzija ostati na snazi „dok ne osiguramo da svaki stranac bude proveren i proveren u najvećoj mogućoj meri“. Edlou je dodao da ga je Tramp zamolio da preispita zelene karte izdate ljudima koji su stigli u SAD iz pomenutih 19 zemalja.

Sam Tramp je prošlog četvrtka otišao korak dalje, preteći da će „trajno zaustaviti migracije“ iz svih „zemalja trećeg sveta“. U svojoj objavi povodom Dana zahvalnosti, okrivio je izbeglice za „društvenu disfunkciju u Americi“ i zakleo se da će ukloniti „svakoga ko nije od neto koristi“ za SAD.

Reakcije na oštre najave

Avganistansko-američka koalicija zajednice izdala je saopštenje nakon napada u Vašingtonu, izražavajući saučešće porodicama žrtava i pozivajući na „sveobuhvatnu istragu“, ističući da je u pitanju bio individualni čin. Koalicija je takođe pozvala vladu SAD da ne odlaže ili obustavlja zahteve za imigraciju u Avganistan.

„Dvadeset godina avganistano-američkog partnerstva ne sme biti zaboravljeno“, navodi se u saopštenju.

Ujedinjene nacije su pozvale SAD da poštuju međunarodne sporazume o tražiocima azila, javila je novinska agencija Rojters.