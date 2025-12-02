Slušaj vest

Viralni video koji se širi na društvenim mrežama prikazuje jedan od robotaksija kompanije Waymo kako skreće levo u centru Los Anđelesa – prolazeći pravo kroz potencijalnu liniju vatre.

Na snimku se vidi kako samovozeći automobil prolazi pored muškarca koji leži licem prema zemlji pored kamioneta, dok ga policajci postrojeni iza nekoliko patrolnih vozila drže na nišanu.

Predstavnik kompanije Waymo kazao je za TMZ da je vozilo napustilo mesto događaja za nekoliko sekundi i da su putnici u njemu bezbedno su stigli na odredište.

Uvođenje Waymo robotaksija u Los Anđeles nije prošlo bez problema. Ranije je jedan od samovozećih automobila zaustavljen u Beverli Hilsu zbog nepropisnog skretanja, a Waymo je ovog leta obustavio uslugu kada su vozila zapaljena tokom protesta zbog imigracionih racija.

Pored toga, na društvenim mrežama su se pojavili snimci na kojima se vidi kako se Waymo vozila zaglavljuju u drive-thru trakama restorana brze hrane i voze putnike unaokolo umesto da ih odvedu na aerodrom.

Robotaksi Foto: Shutterstock

Iako u ovom slučaju nije došlo do povređivanja putnika, situacija je otvorila važno pitanje: kako autonomna vozila reaguju kada naiđu na visokorizične scenarije za koje nisu programirana?

Ovaj incident podsetio je mnoge na filmske scene, pa su usledili i komentari na mrežama – među njima i ironična poruka: "Robokap kakvog zaslužujemo".