Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da su ukrajinska i američka delegacija u Ženevi i Floridi razvile 20 tačaka plana, od kojih neke još treba razraditi.

„Jutros se naša delegacija okupila u Irskoj, gde je bila na sastancima u Sjedinjenim Američkim Državama sa timom predsednika Sjedinjenih Država“.

„Sada postoji 20 tačaka koje su razrađene u Ženevi i finalizovane na Floridi. Neke stvari, koliko sam video, još uvek treba da se razrade“, rekao je Zelenski tokom zajedničke konferencije za novinare sa irskim premijerom Mihailom Martinom u Dablinu.

Irska će obezbediti 125 miliona evra pomoći: 100 miliona za vojne potrebe i 25 miliona za energetiku

Irska će pružiti dodatnu finansijsku podršku Ukrajini u iznosu od 125 miliona evra, najavio je irski premijer Mihail Martin.

„Danas sa zadovoljstvom objavljujem da ćemo obezbediti dodatnih 100 miliona evra nesmrtonosne vojne pomoći i dodatnih 25 miliona evra kako bismo pomogli Ukrajini da podrži svoj energetski sistem“, rekao je Martin.

Ukrajina će očekivati signale sa američke strane u vezi sa sastankom koji se održava u Rusiji u utorak, budući koraci će zavisiti od njih, rekao je predsednik Ukrajine.

„Biće sastanak američke delegacije u Rusiji, čekaćemo odgovarajuće signale od njih. Žele da nam se jave odmah nakon svog sastanka“.

„Mislim da budući i naredni koraci zavise od ovih signala, kakvi god oni bili. Koraci će se menjati tokom dana, čak, mislim, svakog sata“, rekao je Zelenski.

Zelenski: Ukrajina bi rado ugostila Vitkofa

Zelenski je rekao da Ukrajina može da računa na konkretan dijalog, onda bismo bili srećni da u Ukrajini primimo specijalnog izaslanika SAD za Bliski istok, Stiva Vitkofa.

„Ako osetim da možemo računati na pravi konkretan dijalog, ne samo reči, onda smo spremni da se sastanemo i bili bismo veoma srećni da ga ugostimo u Ukrajini. Ali nisam siguran da su oni (Amerikanci - IF-U) spremni da dođu ovih dana, ali ko zna“, rekao je on.