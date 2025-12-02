Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da su ukrajinska i američka delegacija u Ženevi i Floridi razvile 20 tačaka plana, od kojih neke još treba razraditi.

„Jutros se naša delegacija okupila u Irskoj, gde je bila na sastancima u Sjedinjenim Američkim Državama sa timom predsednika Sjedinjenih Država“.

„Sada postoji 20 tačaka koje su razrađene u Ženevi i finalizovane na Floridi. Neke stvari, koliko sam video, još uvek treba da se razrade“, rekao je Zelenski tokom zajedničke konferencije za novinare sa irskim premijerom Mihailom Martinom u Dablinu.

Irska će obezbediti 125 miliona evra pomoći: 100 miliona za vojne potrebe i 25 miliona za energetiku
Irska će pružiti dodatnu finansijsku podršku Ukrajini u iznosu od 125 miliona evra, najavio je irski premijer Mihail Martin.

„Danas sa zadovoljstvom objavljujem da ćemo obezbediti dodatnih 100 miliona evra nesmrtonosne vojne pomoći i dodatnih 25 miliona evra kako bismo pomogli Ukrajini da podrži svoj energetski sistem“, rekao je Martin.

Ukrajina će očekivati signale sa američke strane u vezi sa sastankom koji se održava u Rusiji u utorak, budući koraci će zavisiti od njih, rekao je predsednik Ukrajine.

Stiv Vitkof u razgovoru sa Vladimirom Putinom Foto: Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia, Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

„Biće sastanak američke delegacije u Rusiji, čekaćemo odgovarajuće signale od njih. Žele da nam se jave odmah nakon svog sastanka“. 

Emanuel Makron Volodimir Zelenski
Foto: Christophe Ena/AP

„Mislim da budući i naredni koraci zavise od ovih signala, kakvi god oni bili. Koraci će se menjati tokom dana, čak, mislim, svakog sata“, rekao je Zelenski.

Zelenski: Ukrajina bi rado ugostila Vitkofa

Zelenski je rekao da Ukrajina može da računa na konkretan dijalog, onda bismo bili srećni da u Ukrajini primimo specijalnog izaslanika SAD za Bliski istok, Stiva Vitkofa.

„Ako osetim da možemo računati na pravi konkretan dijalog, ne samo reči, onda smo spremni da se sastanemo i bili bismo veoma srećni da ga ugostimo u Ukrajini. Ali nisam siguran da su oni (Amerikanci - IF-U) spremni da dođu ovih dana, ali ko zna“, rekao je on.

Prema rečima predsednika, on želi da sačeka do utorka uveče izveštaj američke delegacije o rezultatima sastanka u Rusiji.

Kurir.rs/Kijev post

Ne propustitePlanetaZELENSKI: Postigli smo novi sporazum sa Amerikom u 20 tačaka! Šansa za okončanje rata je veća nego ikad
donald tramp volodimir zelenski
PlanetaGENERAL ZALUŽNI NAPAO ZELENSKOG: Bivši komandant krenuo u trku za predsednika, detaljno obrazložio propuste ratne strategije Ukrajine
zaluzni.jpg
PlanetaHRONOLOGIJA PADA DRUGOG ČOVEKA UKRAJINE: Jermak urlao na Zelenskog, pa završio na ulici!
Andrij Jermak volodimir zelenski
PlanetaONI SU "PORODICA" ZELENSKOG, "NE PRLJAJU RUKE KEŠOM" Kako nositi 1,6 miliona dolara od mita ulicama Kijeva? Jedino se "ČE GEVARA" nije gadio gotovine (FOTO)
Ukrajinski tajkuni Artem Koljubajev Andrej Jermak Oleksij Černišov Timur Mindič Volodimir Zelenski
PlanetaZELENSKI PRVI PUT IDE U ZVANIČNU POSETU OVOJ DRŽAVI: Pratnja mu je prva dama Ukrajine
bracni-par-zelenski.jpg