Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će nova faza obračuna sa navodnim trgovcima drogom biti usmerena na lokacije na kopnu Venecuele i na svakoga ko je umešan u ilegalnu trgovinu.

„Počećemo sa ovim kopnenim udarima, znate, kopneni napadi su mnogo lakši i znamo rute kojima se kreću, znamo sve o njima, znamo gde žive, znamo gde žive loši momci, i to ćemo početi veoma brzo“, rekao je Tramp novinarima tokom sastanka kabineta u Beloj kući.

„Svako ko ovo radi i prodaje u našoj zemlji je podložan napadu“, dodao je.

Kada su ga novinari pitali, rekao je da to znači da će mete biti ograničene na Venecuelu.

Foto: MIGUEL GUTIERREZ/EFE

Tramp je odobrio udare na mete za koje su on i njegovi visoki zvaničnici rekli da su povezane sa narkoterorizmom, ali su ti udari do sada bili ograničeni na mete na moru, uključujući brodove i podmornice. Američki predsednik je obećao da će početi udare na kopnene mete dok značajno povećava američke vojne snage u Latinskoj Americi.

Tramp je zatražio od predsednika Venecuele Nikolasa Madura da podnese ostavku nakon što SAD izvode napade na brodove za koje tvrde da prevoze drogu u SAD, usred spekulacija da bi uskoro mogao da naredi vojnu intervenciju u toj latinoameričkoj naciji.

Madurov režim, s druge strane, tvrdi da je američki cilj da ga svrgne i preuzme kontrolu nad bogatim rezervama nafte u Venecueli.