Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas, posle sastanka kabineta u Beloj kući da rat u Ukrajini nije američki rat, preneli su američki mediji.

"To nije naš rat, to nije predsednikov rat. To se nikada ne bi dogodilo da je Donald Tramp bio predsednik. On je jedini lider na svetu koji može da pomogne da se to okonča", rekao je Rubio, prenosi Sky News.

Tramp je ranije danas na sednici kabineta rekao da SAD više ne učestvuju finansijski u ratu u Ukrajini i da se njegova administracija fokusira na diplomatsko okončanje rata.

On je optužio bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena da je "delio milijarde dolara kao bombone", navodeći da je "ogroman deo" pomoći bio isporučen u gotovini, a ostatak u opremi.

Tramp je naglasio da njegova administracija ne daje besplatnu vojnu pomoć.

