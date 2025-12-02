Slušaj vest

Brazilski predsednik Luiz Inasio Lula da Silva i američki predsednik Donald Tramp razgovarali su danas telefonom veoma produktivno o trgovini, ekonomiji borbi protiv organizovanog kriminala, saopšteno je iz Lulinog kabineta.

Lula je zahvalio Trampu na njegovoj odluci da ukine dodatne tarife na uvoz brazilske robe u Sjedinjene Američke Države, uključujući kafu i govedinu, i dodao da Brazil teži napredovanju u razgovorima o proizvodima koji su još pogođeni taksama, navodi se u saopštenju, prenosi Rojters.

Brazilski predsednik je takođe naglasio hitnu potrebu za jačanjem saradnje sa SAD u borbi protiv međunarodnog organizovanog kriminala.

Dvojica predsednika složili su se da uskoro ponovo razgovaraju.

Tramp je prošlog meseca ukinuo carine od 40 odsto na nekoliko brazilskih prehrambenih proizvoda, uključujući kakao i voće, a koje je najavio u julu kako bi ''kaznio'' Brazil zbog krivičnog gonjenja njegovog bivšeg predsednika, Trampovog saveznika Žaira Bolsonara.