Slušaj vest

Brazilski predsednik Luiz Inasio Lula da Silva i američki predsednik Donald Tramp razgovarali su danas telefonom veoma produktivno o trgovini, ekonomiji borbi protiv organizovanog kriminala, saopšteno je iz Lulinog kabineta.

Lula je zahvalio Trampu na njegovoj odluci da ukine dodatne tarife na uvoz brazilske robe u Sjedinjene Američke Države, uključujući kafu i govedinu, i dodao da Brazil teži napredovanju u razgovorima o proizvodima koji su još pogođeni taksama, navodi se u saopštenju, prenosi Rojters.

Brazilski predsednik je takođe naglasio hitnu potrebu za jačanjem saradnje sa SAD u borbi protiv međunarodnog organizovanog kriminala.

Dvojica predsednika složili su se da uskoro ponovo razgovaraju.

Tramp je prošlog meseca ukinuo carine od 40 odsto na nekoliko brazilskih prehrambenih proizvoda, uključujući kakao i voće, a koje je najavio u julu kako bi ''kaznio'' Brazil zbog krivičnog gonjenja njegovog bivšeg predsednika, Trampovog saveznika Žaira Bolsonara.

Kurir-rs/Rojters

Ne propustitePlanetaAMERIKA NAPADA VENECUELU! Tramp zapretio: Uskoro ćemo početi s kopnenim udarima!
Venecuela Kolumbija mapa Latinske Amerike američki nosač aviona USS Džerald R. Ford najveći ratni brod na svetu američki predsednik Donald Tramp
PlanetaPAPA POZVAO TRAMPA DA NE POKUŠAVA DA SVRGNE MADURA SILOM! Umesto toga, predložio totalno drugačije rešenje
106 AP Bilal Hussein.jpg
PlanetaTRAMP SE POHVALIO USRED RAZGOVORA U MOSKVI: Završio sam osam ratova, ovo će biti deveti!
Donald Tramp
PlanetaZELENSKI: Postigli smo novi sporazum sa Amerikom u 20 tačaka! Šansa za okončanje rata je veća nego ikad
donald tramp volodimir zelenski
PlanetaTRAMP POMILOVAO BIVŠEG PREDSEDNIKA! "To je bila zavera Bajdenove administracije", oslobođen Huan Orlando Hernandez, ide kući! (FOTO)
Donald Tramp