Brazil potresa jeziv slučaj iz Kejmadusa kod Rio de Žaneira, gde je dvogodišnji Henri Gabrijel preminuo nakon brutalnog prebijanja.

Za zločin je osumnjičen očuh, 23-godišnji Paulo Sesar da Silva Santos, koji je uhapšen u ponedeljak uveče nakon što je dete doveo u bolnicu u teškom stanju.

Brutalno je ubio zbog prljave pelene

Prema navodima policije i brazilskih medija, Paulo Sesar je tokom ispitivanja priznao da je više puta udarao dete šamarima, palicom i papučom, navodno zato što je uprljao odeću. Henri je u bolnicu stigao živ, ali sa teškim povredama: višestruki hematomi, otok glave, povrede grudnog koša, povreda ručnog zgloba i oštećen zub. Lekari su odmah posumnjali na zlostavljanje i obavestili policiju, ali uprkos naporima medicinskog tima, dvogodišnjak je ubrzo preminuo.

Očuh i pastorak Foto: Društvene Mreže

Svedoci su ispričali da je Paulo pre odlaska u bolnicu tražio pomoć komšija da dete odnese do kola, dok su mnogi potvrdili da su ranije često čuli dečji plač i viku odraslih iz kuće. Majka deteta, koja je bila na poslu u trenutku zločina, saznala je za smrt sina preko komšinice i, prema medijima, bila je u potpunom šoku.

Svedoci opisali dužu istoriju nasilja

Prikupljena svedočenja ukazuju na to da nasilje nad detetom nije bilo izolovani incident. Komšije su potvrdile da su ranije čule vriske i svađe, a baka je ispričala da je Henri pokazivao strah i uznemirenost u prisustvu očuha.

Tokom prebacivanja osumnjičenog u pritvor, deo porodice pokušao je da mu se fizički obračuna, što dodatno oslikava nivo besa i bola zbog izgubljenog deteta.