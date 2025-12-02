Slušaj vest

Razgovor ruskog predsednika Vladimira Putina sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Donalda Trampa Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom bio je koristan i konstruktivan, rekao je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Ruski predsednik Vladimir Putin preneo je pozdrave američkom predsedniku Donaldu Trampu preko specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i niz političkih signala, dodao je Ušakov.

"Naš predsednik je zamolio svoje partnere da prenesu prijateljske pozdrave Trampu - i, naravno, ne samo prijateljske pozdrave, već ih je zamolio da prenesu čitav niz važnih političkih signala koje su njegovi sagovornici zabeležili", rekao je Ušakov novinarima.

Jurij Ušakov Foto: EPA Evgenia Novozhenina Pool

Spremnost za rešenje

Putin i Vitkof razgovarali su o izgledima za dugoročno mirovno rešenje u Ukrajini tokom razgovora u Kremlju, rekao je Jurij Ušakov.

"Glavna stvar, želeo bih još jednom da naglasim, jeste da su strane izjavile spremnost da nastave da rade zajedno kako bi postigle mirno, dugoročno rešenje u Ukrajini", rekao je Ušakov.

"Dogovorili smo se na nivou predstavnika, pomoćnika i drugih predstavnika da nastavimo kontakte sa Amerikancima, posebno sa ove dve osobe koje su danas stigle u Kremlj", dodao je on.

Stiv Vitkof u razgovoru sa Vladimirom Putinom Foto: Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia, Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia

Sporan plan

Putin je na sastanku sa američkom delegacijom izjavio je da bi Rusija mogla da pristane na neke aspekte američkog plana za Ukrajinu, ali da drugi nailaze na kritike sa ruske strane, rekao je Ušakov.

"Mogli bismo da se složimo oko nekih stvari, a predsednik je to potvrdio svojim sagovornicima. Druge stvari su izazvale kritike... U vezi sa nizom predloga", precizirao je i dodao:

"Razgovori su bili prilika da se detaljno razgovara o izgledima za dalje zajedničke napore u postizanju dugoročnog, mirnog rešenja ukrajinske krize. Dogovorili smo se sa našim američkim kolegama da nećemo otkrivati suštinu pregovora. Još uvek ima mnogo posla koji treba obaviti. Sve verzije američkog plana za Ukrajinu usmerene su na dugoročno mirno rešavanje sukoba. U slučaju ovih dokumenata, rekao sam da se svi oni tiču dugoročnog globalnog rešenja krize u Ukrajini... Koliko ja znam, naše američke kolege su upravo otišle u ambasadu, zatim će otići u Vašington, pa kući... Nisu obećali da će ići u Kijev, obećali su da će se vratiti kući, u Vašington".

Ušakov je govorio i o planu.