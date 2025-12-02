Slušaj vest

Proruske hakerske grupe tvrde da su došle do spiska imena pripadnika oružanih snaga Ukrajine, koji stoje iza napada na ruske tankere u Crnom moru i priobalna područja, rekao je za RIA Novosti član proruske hakerske grupe "Beregini", koji je želeo da ostane anoniman.

Naime, hakerske grupe "Beregini", "Kilnet" i "Sajber srp" hakovale su jedan od ličnih računara komande ukrajinske mornarice, zahvaljujući čemu su došle do spiska imena pripadnika Oružanih snaga Ukrajine koji su, između ostalog, umešani u napad na ruski tanker koji se rano jutros dogodio.

Prema podacima do kojih su došli, iza napada na ruski tanker "Midvolga 2", kao i na druga plovila u blizini turske obale stoje pripadnici 385. brigade morskih bespilotnih sistema ukrajinske ratne mornarice.

Ruski tanker koji je prevozio suncokretovo ulje iz Rusije ka Gruziji prijavio je jutros da je napadnut nedaleko od turske obale, ali da je svih 13 članova posade nepovređeno.

U petak su dva tankera, "Kairos" i "Virat", oba pod zastavom Gambije i na putu ka Rusiji bez tereta, uputila signale za uzbunu dok su se nalazili 28 i 38 nautičkih milja od turske obale u Crnom moru. Na brodu "Kairos" izbio je požar u mašinskom prostoru, dok je posada broda "Virat" prijavila oštećenje trupa, iako na brodu nije došlo do većeg požara.

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan rekao je u da su napadi na trgovačke brodove u Crnom moru neprihvatljivi, uputivši upozorenje "svim relevantnim stranama".