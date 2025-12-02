Slušaj vest

Osumnjičeni koji je prošle nedelje u Vašingtonu optužen za napad na dva pripadnika Nacionalne garde, zvanično je optužen za ubistvo i druga krivična dela, a prvom ročištu prisustvovao je putem videoveze iz bolničkog kreveta.

Sudija u Vašingtonu odredio je da se Rahmanula Lakanval zadrži u pritvoru bez kaucije, navodeći "neizmernu užasnutost" pucnjavom koja se dogodila nekoliko blokova od Bele kuće, a koja je usmrtila jednu pripadnicu Nacionalne garde i teško ranila njenog kolegu.

Lakanval, državljanin Avganistana, doputovao je iz savezne države Vašington u američku prestolnicu kako bi izveo napad, tvrde tužioci.

On je tokom incidenta ranjen i još uvek je u bolnici.

Lakanval se putem video-snimka iz bolničkog kreveta oglasio u sudnici i rekao da nije kriv po optužbama za ubistvo prvog stepena i napad, prenosi AP.

Lakanvalov advokat je sudu u njegovo ime podneo pisanu izjavu kojom odbacuje krivicu.