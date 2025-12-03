Slušaj vest

Tokom telefonskog razgovora američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua razgovaralo se o potrebi da izraelska strana bude bolji partner, pišu izraelski mediji.

Netanjahu je zatražio od Trampa da mu pomogne u obezbeđivanju pomilovanja od predsednika Izraela Ajzak Hercoga tokom telefonskog razgovora.

Tramp je, s druge strane, rekao Netanjahuu da veruje da će se pitanje pomilovanja rešiti, ali se nije obavezao na dalje akcije. Neimenovani američki zvaničnik izjavio je da se Netanjahu nadao dodatnoj intervenciji, ali da Tramp smatra da je već učinio sve što je mogao.

Foto: Evelyn Hockstein/Pool Reuters

Drugi izraelski zvaničnik naveo je da je Tramp prvi pokrenuo pitanje pomilovanja tokom razgovora i da su se oba lidera složila da ovo pitanje ponovo razmotre u budućim pozivima ili sastancima.

Kanal 12 izveštava da se razgovor brzo prebacio na osetljive političke teme, kao i da je što se tiče Pojasa Gaze, Tramp tražio od Netanjahua da bude "bolji partner" u napredovanju u narednim fazama sporazuma, dok je Netanjahu odgovorio da "čini sve što može".

Tramp je takođe vršio pritisak na Netanjahua u vezi sa operativcima Hamasa zarobljenim u tunelima Rafaha, pitajući "zašto su ubijani umesto da im se dozvoli da se predaju", prema američkim zvaničnicima.

Netanjahu je navodno odgovorio da su ubijeni bili naoružani i opasni i da su zbog toga eliminisani.