Italijanska vlada namerava da odloži usvajanje dekreta koji bi Rimu omogućio da produži vojnu pomoć Kijevu za sledeću godinu, rekli su danas izvori bliski tom pitanju.

Do sukoba dolazi usred tenzija unutar desničarske koalicione vlade oko podrške Ukrajini. Premijerka Đorđa Meloni obećala je da će nastaviti pomoć, ali je njen zamenik Mateo Salvini doveo u pitanje legitimitet te odluke.

U svojoj kritici pomoći Ukrajini, Salvini se osvrnuo na korupcijski skandal u energetskom sektoru koji potresa administraciju ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Od ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine, italijanska vlada je poslala 12 paketa vojne pomoći Ukrajini, uključujući i sistem protivvazdušne odbrane SAMP/T.

Propisi omogućavaju vladi da deluje bez traženja odobrenja parlamenta za svaku novu rundu vojnih isporuka. Važeći propis ističe krajem godine.

Kada ga vlada odobri, novi propis će odmah stupiti na snagu, ali bi ga morao ratifikovati parlament u roku od 60 dana.