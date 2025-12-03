Slušaj vest

Nema nikakvih naznaka da je Moskva spremna da napravi značajne ustupke kako bi okončala rat u Ukrajini, rekao je visoki zvaničnik NATO-a, prenosi CNN.

Zvaničnik je pohvalio napore američkih pregovarača da pokušaju da prekinu "ćorsokak" i priznao da se "mnogo toga može promeniti za pregovaračkim stolom".

Međutim, "dok govorimo, još uvek ne vidimo nikakve znake da se stav Rusije promenio ili da su spremni da naprave bilo kakve značajne ustupke", rekao je zvaničnik.

On je istakao da će Moskva "pokušati da ponovo uspostavi svoje posrednike i meša se u domaće političke procese" u Ukrajini "nakon što se postigne sporazum".

Napomenuo je da Rusija održava svoje teritorijalne zahteve i da će i dalje "ciljati da osigura da se vojni kapaciteti Ukrajine što više oslabe kako bi se otvorio put za dalju agresiju".

Specijalni izaslanik za Bliski istok SAD Stiv Vitkof i zet američkog predsednika Donalda Trampa Džared Kušner stigli su u Moskvu, gde se održava sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.