Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije (EK), suočava se sa najvećim izazovom po odgovornost Evropske unije (EU) za poslednjih nekoliko decenija.

Policija u Briselu je juče privela bivšu potpredsednicu EK Federiku Mogerini, italijansku političarku levog centra koja je bila na čelu Evropske službe za spoljne poslove (EEAS) od 2014. do 2019, kao i njenog sunarodnika Stefana Sanina, bivšeg generalnog sekretara EEAS koji je tu fubnkciju obavljao od 2021. do početka ove godine.

Kancelarija Evropskog javnog tužioca saopštila je da postoje "snažne sumnje" da tenderi iz 2021. i 2022. za osnivanje diplomatske akademije pri Koledžu Evrope, gde je Mogerini rektorka, nije spoveden na pravedan način i da bi to, ako se dokaže, "moglo da znači počinjenu prevaru u javnim nabavkama, korupciju, sukob interesa i kršenje profesionalne tajne".

Politiko u opširnoj analizi navodi da istraga o ovim prevarama za koje su osumnjičeni Mogerini i Sanino preti da uvuče u tu priču i dva najveća imena u Briselu i preti da preraste u krizu velikih razmera.

Tačno godinu dana nakon što je počela drugi mandat predsednice EK Fon der Lajen je već obasuta pitanjima o njenoj posvećenosti transparentnosti i sve to usred tinjajućih tenzija sa spoljnopolitičkim krilom bloka.

Navodi se da ona sada mora da pronađe način da izbegne da bude upletena u skandal koji datira još iz njenih prvih godina na funkciji šefice vlade EU.

Najave četvrtog glasanja o nepoverenju Fon der Lajen

Objavu Evropskog javnog tužilaštva da su bivša šefica spoljnih poslova EU i visoki diplomata koji trenutno radi u EK pod vođstvom Fon der Lajen pritvoreni u utorak iskoristili su njeni kritičari, pa su obnovljeni pozivi da se ona suoči i sa četvrtim glasanjem o nepoverenju u Evropskom parlamentu (EP).

- Kredibilitet naših institucija je u pitanju - kazala je Manon Obri, kopredsednica evroposlaničke grupe Levice.

Ako budu dokazane, optužbe protiv Mogerini i Sanina bi pokrenule najveći skandal u Briselu od kolektivne ostavke EK pod upravom Žaka Santera 1999. godine zbog navoda o finansijskim zloupotrebama.

Izgleda da će nova saga pogoršati već zategnute odnose između Fon der Lajen i aktuelne šefice EEAS Kaje Kalas, Visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost EU.

To su briselskom sajtu rekla četiri zvaničnika Unije.

Podseća se da je ranije ove godine Sanino napustio svoju funkciju generalnog sekretara EEAS i preuzeo važnu ulogu u EK Fon der Lajen.

Jedan od zvaničnika EU je u izjavi za Politiko branio je Fon der Lajen, okrivljujući EEAS, službu koja je autonomna od EK u skladu s ugovorima Unije i deluje pod vođstvom Kalas, jedne od 27 evropskih komesara.

- Znam da će ljudi koji ne vole Fon der Lajen ovo iskoristiti protiv nje, ali oni koriste sve protiv nje. Pošto je predsednica Fon der Lajen najprepoznatljiviji lider u Briselu, sve joj pripisujemo. A nije fer da se ona suoči sa predlogom za izglasavanje nepoverenja zbog nečega što je EEAS možda učinio. Ona nije odgovorna za sve institucije - rekao je taj zvaničnik.

Mogerini, Sanino i treća osoba nisu još uvek zvanično optuženi i njihovo pritvaranje ne podrazumeva krivicu.

Istražni sudija ima 48 sati od početka njihovog ispitivanja da odluči o daljim postupcima.

Portparol mađarske vlade: Kao krimi serija

Istraga dolazi u trenutku dok evroskeptične, populističke i ultradesničarske stranke jašu na talasu nezadovoljstva birača i u vreme kada EU vrši pritisak na zemlje unutar i van bloka zbog tamošnjih korupcijskih skandala.

- Smešno je kako Brisel drži predavanja svima o "vladavini prava" dok njegove sopstvene institucije više liče na kriminalističku seriju nego na funkcionalnu uniju - napisao je na društvenoj mreži X Zoltan Kovač, portparol vlade Mađarske, koja se suočila sa kritikama EU.

Rumunski evroposlanik George Piperea, član desničarske grupe Evropski konzervativci i reformisti, koji je stajao iza julskog neuspelog glasanja o nepoverenju Fon der Lajen, rekao je za Politiko da razmatra pokušaj pokretanje novog zahteva.

Marija Zaharova, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova, rekla je državnim medijima da zvaničnici EU "više vole da ignorišu sopstvene probleme, dok stalno drže predavanja svima ostalima".

EU se bori sa nizom korupcijskih skandala od početka ove decenije.

Racije u utorak dolaze nakon afere "Katargejt" iz 2022. godine, kada je ova zalivska država optužena da pokušava da utiče na poslanike EP putem mita i poklona, kao i ovogodišnje istrage o podmićivanju u vezi sa lobističkim aktivnostima kineskog tehnološkog giganta "Huavej" u Evropi.

Te istrage su uključivale članove EP, a u to vreme zvaničnici EK su brzo uperili prstom u evroparlamentarce i distancirali se od skandala.

Ali ni EK nije imuna na optužbe o neprimerenom ponašanju, pa je tako 2012. tadašnji komesar za zdravstvo Džon Dali podneo ostavku zbog skandala sa lobiranjem u duvanskoj industriji.

Sama fon der Lajen bila je na meti kritika Opšteg suda EU, koji je ranije ove godine presudio da nije trebalo da uskrati javnosti tekstualne poruke koje je razmenila sa izvršnim direktorom farmaceutskog giganta "Fajzer" tokom pandemije Kovid-19.