Generalni sekretar NATO-a Mark Rute najavio je juče sastanak na konferenciji za novinare u sedištu NATO-a, navedeno je saopštenju Alijanse.

Rute je istakao da će se saveznici pripremati za sledeći samit NATO-a u Ankari u julu, razmatrajući evoluirajuće pretnje po bezbednost, mere za jačanje odvraćanja i odbrane, kao i sastanak u Savetu NATO-Ukrajina sa ministrom spoljnih poslova Ukrajine Andrijom Sibihom i visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku Kajom Kalas.

Rute je pohvalio saveznike za značajan napredak u povećanju investicija u odbranu i proizvodnju odbrambene opreme i upozorio na opasnost od "samozadovoljstva", pozivajući na kontinuirani zamah i odgovornost pred sve izazovnijim pretnjama.

Takođe je juče rekao da je uveren da će kontinuirani napori Sjedinjenih Američkih Država da okončaju rat u Ukrajini "na kraju vratiti mir u Evropi".