„Kina ponovo poziva Japan da razmisli o svojim greškama, ispuni svoje obaveze kao poražena zemlja i preduzme praktične akcije kako bi ispunila svoje obaveze prema Kini i međunarodnoj zajednici, umesto što iznova i iznova izdaje svoja obećanja“, naveo je Lin.

Lin je dodao da pogrešne primedbe japanske premijerke Sanae Takaiči o Tajvanu otvoreno ometaju rezultate pobede u Drugom svetskom ratu i posleratni međunarodni poredak, te ozbiljno krše ciljeve i principe Povelje UN.

„Kina je poslala pismo generalnom sekretaru UN kako bi razjasnila svoj zvanični stav, koji je potpuno opravdan i neophodan“, rekao je Lin.

Ponavljajući da je japansko pismo puno lažnih mišljenja i licemernih laži, Lin je istakao da se u njemu pominje takozvani "dosledan stav" Japana o tajvanskom pitanju, ali da je Japan uvek izbegavao i nejasno objašnjavao u čemu je sadržan ovaj "dosledan stav" i još uvek nije dao pozitivan odgovor Kini.

„Moramo se još jednom zapitati: može li japanska vlada međunarodnoj zajednici dati potpun i tačan odgovor na pitanje kakav je to ‚dosledan stav‘ o tajvanskom pitanju u četiri kinesko-japanska politička dokumenta?”, upitao je Lin, rekavši da Japan naglašava posvećenost takozvanoj „isključivoj“ i „pasivnoj odbrani“, rekavši da su prethodne izjave premijerke Sanae Takaiči zasnovane na ovom stavu.

„Tajvan je teritorija Kine, a način rešavanja tajvanskog pitanja je unutrašnja stvar kineskog naroda, a spoljna intervencija je neprihvatljiva. Takaiči je, međutim, povezala ‚egzistencijalnu krizu Japana‘ sa time da ‚nešto nije u redu sa Tajvanom‘, predlažući da bude primenjena sila protiv Kine. Da li je to odgovarajući značaj takozvane japanske politike ‚isključive‘ i ‚pasivne odbrane‘?“, upitao je Lin.

Lin je dodao da povelje UN potvrđuju da „države članice ne bi trebalo da primenjuju pretnje ili silu u svojim međunarodnim odnosima".

„Kao trenutni lider zemlje poražene u Drugom svetskom ratu, Sanea Takaiči je zapravo koristila takozvani ‚egzistencijalni pristup‘ i ‚kriznu situaciju‘ da silom preti zemlji pobednici. Samo na osnovu toga, da li se Japan usuđuje da hrabro tvrdi da ‚uvek poštuje norme međunarodnog prava, uključujući Povelju UN?", pitao je Lin.