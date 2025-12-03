Slušaj vest

Kremlj je jučerašnje razgovore sa predstavnicima SAD opisao kao korisne, ali i naglasio da nije postignut kompromis o mirovnom planu za Ukrajinu.

Ovo je objavio ruski servis BBC.

Navodi se da je Jurij Ušakov, pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina, koji je učestvovao u pregovorima, nazvao razgovor sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom i zetom Donalda Trampa Džaredom Kušnerom korisnim i konstruktivnim.

On je ipak dodao da se dve strane nisu ni približile ni udaljile od rešenja u Ukrajini.

Ušakov je naveo da "još uvek nije pronađena kompromisna opcija", posebno po pitanju teritorija, ali da je "američka strana predstavila neke od svojih predloga"

U međuvremenu, Vašington još nije javno objavio svoj stav nakon ovih razgovora.



Vitkof i Kušner sastali su se juče sa Putinom u Kremlju kako bi razgovarali o planu za uspostavljanje mira u Ukrajini.