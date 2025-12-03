"NIJE POSTIGNUT KOMPROMIS O MIROVNOM PLANU ZA UKRAJINU" Kremlj se oglasio nakon Putinovih pregovora sa Trampovim izaslanikom i zetom (FOTO)
Kremlj je jučerašnje razgovore sa predstavnicima SAD opisao kao korisne, ali i naglasio da nije postignut kompromis o mirovnom planu za Ukrajinu.
Ovo je objavio ruski servis BBC.
Navodi se da je Jurij Ušakov, pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina, koji je učestvovao u pregovorima, nazvao razgovor sa specijalnim izaslanikom američkog predsednika Stivom Vitkofom i zetom Donalda Trampa Džaredom Kušnerom korisnim i konstruktivnim.
On je ipak dodao da se dve strane nisu ni približile ni udaljile od rešenja u Ukrajini.
Ušakov je naveo da "još uvek nije pronađena kompromisna opcija", posebno po pitanju teritorija, ali da je "američka strana predstavila neke od svojih predloga"
U međuvremenu, Vašington još nije javno objavio svoj stav nakon ovih razgovora.
Vitkof i Kušner sastali su se juče sa Putinom u Kremlju kako bi razgovarali o planu za uspostavljanje mira u Ukrajini.
(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)