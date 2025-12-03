Slušaj vest

Danilo je studirao u Beču i bio je iz bogate porodice. Njegov otac je Sergej Kuzmin, zamenik gradonačelnika Harkova, drugog po veličini ukrajinskog grada.

Kada su se u noći 26. novembra u stambenom kompleksu na Marlen-Haushofer-Vegu u bečkom okrugu Donauštat oglasili protivpožarni alarmi, niko nije sumnjao da je uzrok jezivo mučenje i ubistvo.

Crni Mercedes je potpuno izgoreo u požaru - telo 21-godišnjeg Ukrajinca Danila K. pronađeno je na zadnjem sedištu.

Živ spaljen

Nakon što je ovaj strašan zločin potresao javnost u Austriji pre nedelju dana, sve više delova slagalice počinje da se slaže. Na konferenciji za novinare u utorak, policija je opisala sve jezive detalje zločina.

Danilo Kuzmin Foto: Društvene Mreže

Ukrajinskog studenta je prvo pretukao kolega student u podzemnoj garaži hotela Sofitel, zatim ga je naterao da uđe u crni Mercedes svog oca i mučio. Samo nekoliko sati kasnije, živ je spaljen na zadnjem sedištu u ulici Marlen-Haushofer-Veg u bečkom okrugu Donauštat.

Misteriozni nestanak

Dan ranije, 25. novembra, u Ukrajini je već objavljen očajnički apel za informacijama o 21-godišnjaku. Njegova porodica, kako je navedeno, nije mogla da ga kontaktira na mobilni telefon duže vreme. Ovo je bilo neobično za Danila, kog su prijatelji opisivali kao ljubaznog i prijateljski nastrojenog.

Kada su i novčanici za kriptovalute ispražnjeni, porodica je podigla uzbunu.

Prema informacijama koje je objavio austrijski list "Krone", dvadesetjednogodišnjak je živeo, barem privremeno, u luksuznom stanu u Trijl kuli na Dunavskom kanalu u Landštrase. Međutim, u vreme ubistva, Danilo je verovatno živeo sa svojom partnerkom i njihovim detetom.

Austrijska policija Foto: EPA / Christian Bruna

Gradonačelnik Harkova Igor Terehov odbio je da komentariše ubistvo sina svog zamenika, navodeći da je u pitanju privatna stvar. "Ovo je tragedija", rekao je.

Ćutanje o ukradenom novcu

Austrijske vlasti ćute o iznosu novca koji je ukraden od Kuzmina. Međutim, verovatno se radi o značajnoj sumi, jer su dva kriptovalutna računa dvadesetjednogodišnjaka ispražnjena nakon njegovog ubistva.

Dvojica osumnjičenih, takođe Ukrajinci (starosti 19 i 45 godina) uhapšeni su u Ukrajini prošle subote. Nosili su ogromne sume novca u dolarima. Pretpostavlja se da su brzo zamenili kriptovalutu za gotovinu.