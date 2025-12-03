"OVO SU PROVOKACIJE MAFIJE" Vlada povukla predlog zbog kojeg je GORELA SOFIJA, predsednik traži njenu ostavku "Bugari su rekli NE" (FOTO, VIDEO)
Bugarska vlada je saopštila da će povući kontroverzni predlog budžeta za 2026. godinu posle masovnih protesta u glavnom gradu Sofiji, ali i drugim mestima širom zemlje.
Desetine hiljada ljudi učestvovalo je u protestima zbog predloženog budžeta, za koji su rekli da pokušava da prikrije široko rasprostranjenu korupciju u vladi.
BBC navodi da su se neki od demonstranata, sa maskama na licima, sukobili sa policijom, prethodno napavši prostorije vladajuće konzervativne stranke Gerb, kao i DPS stranke u Sofiji.
Vlada je 2. decembra saopštila da će odustati od predloga, koji je podrazumevao i povećane poreze.
I prošle nedelje je bilo protesta kada je vlada podnela predlog skupštini.
Budžet za sledeću godinu biće prvi koji će Bugarska usvojiti u evrima, jer se pridružuje evrozoni 1. januara.
Javno mnjenje o usvajanju evra je podeljeno, a neki se plaše da bi to moglo da izazove veliku inflaciju u jednoj od najsiromašnijih zemalja Evropske unije.
Protesti zbog korupcije u vladi česti su u Bugarskoj, kojom od 2020. godine upravljaju kratkotrajne vlade.
Zbog prethodnih protesta, pala je još jedna koaliciona vlada predvođena strankom Gerb.
Procenjuje se da je protest 1. decembra uveče bio najveći u Sofiji poslednjih godina.
Demonstranti su ispunili ogroman trg ispred skupštine, noseći transparente na kojima se poziva na promenu vlade.
Veliki protesti održani su i u Plovdivu, Varni, Burgasu, Blagoevgradu i drugim gradovima.
Kritičari predloženog budžetam, koji je vlada sada povukla, rekli su da protestuju zbog najavljenog doprinosa za socijalno osiguranje i poreza na dividende radi finansiranja veće potrošnje, kao i protiv korupcije u državi.
„Ovde smo da protestujemo za našu budućnost.
„Želimo da budemo evropska zemlja, kojom neće vladati korupcija i mafija“, rekla je Vencislava Vasileva, 21-godišnja studentkinja, za novinsku agenciju AFP.
Više od 70 ljudi je uhapšeno nakon što su maskirani demonstranti napali prostorije političkih stranaka, prema rečima šefa unutrašnjih poslova Sofije Ljubomira Nikolova.
Bugarski predsednik Rumen Radev pozvao je na prekid nasilja, tvrdeći da su „provokacija mafije“, i pozvao je sve da poštuju zakon.
„Provokacije ne menjaju činjenicu: Bugari su rekli NE ovoj vladi“, napisao je u objavi na Fejsbuku pre nego što je budžet odbačen.
„Postoji samo jedan izlaz: ostavka i prevremeni izbori.“
Kao šef države, Radev ima uglavnom ceremonijalnu ulogu.
Vladu trenutno predvodi premijer Rosen Željazkov, koji je formirao manjinsku koaliciju u januaru 2025. godine nakon što je desnocentrična stranka Gerb pobedila na izborima u oktobru 2024. godine.
Parlamentarni odbor je usvojio plan budžeta 18. novembra, ali je Željazkov kasnije rekao da će ga odložiti kako bi se omogućilo više vremena za konsultacije sa opozicionim strankama, sindikatima i poslodavcima.
Posle masovnih protesta, Željazkovljeva vlada je objavila kratko saopštenje u kojem se navodi da će povući predlog i podneti novi posle javne rasprave.
Bugarska opoziciona stranka pozvala je vladu da podnese ostavku, rekavši da odustajanje od predloga budžeta nije dovoljno, preneli su lokalni mediji.
