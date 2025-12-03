Slušaj vest

Oružane snage Ukrajine su tokom noći izvršile napad na Rusiju dronovima. Požar je izbio u skladištu nafte u Tambovskoj oblasti, a rezervoari za gorivo su oštećeni u Voronješkoj oblasti.

Jevgenij Pervišov, guverner Tambovske oblasti, rekao je da su ostaci drona pali na zgradu u naselju Dmitrijevka, što je izazvalo požar u skladištu nafte. Pervišov nije pomenuo eventualne žrtve, ali je potvrdio da su na lice mesta poslate vatrogasne jedinice i policija.

Vlasti u Voronješkoj oblasti takođe su izvestile o napadu dronom i naknadnoj šteti.

„Četiri drona su otkrivena i uništena na nebu iznad Voronježa i dva okruga regiona. Nije bilo žrtava. Nekoliko rezervoara za gorivo je pretrpelo manju štetu usled pada oborenog drona u jednom okrugu. Nije bilo požara“, rekao je Aleksandar Gusev, guverner Voronješke oblasti.

Ukrajinski i ruski Telegram kanali dele snimke koji prikazuju eksploziju i požar u Tambovskoj oblasti.

Oglasio se Ministarstvo odbrane Rusije

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su sistemi protivvazdušne odbrane presreli i uništili 102 ukrajinska drona. 26 dronova je navodno oboreno iznad Belgorodske oblasti, 22 iznad Brjanske oblasti, 21 iznad Kurske oblasti, 16 iznad Rostovske oblasti, 7 iznad Astrahanske oblasti, 6 iznad Saratovske oblasti i 4 iznad Voronješke oblasti.

Ukrajina redovno cilja naftna postrojenja u Rusiji u nastojanju da poremeti rusku vojnu logistiku i linije snabdevanja, kao i jedan od ključnih izvora prihoda koji pokreće ratne napore Kremlja.

(Kurir.rs/Index.hr/Prenela: M V.)

