Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je danas da nije poznato kada će mirovni pregovori o Ukrajini biti završeni, ali da je važno da Kijev tokom tog procesa bude što jači.

Rute je, uoči današnjeg sastanka šefova diplomatija članica alijanse, novinarima rekao da je cilj da NATO svakog meseca snabdeva Ukrajinu američkim ofanzivnim i defanzivnim oružjem u vrednosti od milijardu dolara.

Današnjem skupu neće prisustvovati američki državni sekretar Marko Rubio, a SAD će predstavljati njegov zamenik Kristofer Landau.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i generalni sekretar NATO Mark Rute

Rute je naveo da ima razumevanja za odsustvo Rubija, jer je američki državni sekretar izuzetno angažovan ne samo u mirovnim pregovorima o Ukrajini, već i u razgovorima o rešenju sukoba u Sudanu i Pojasu Gaze.

Prema Ruteovim rečima, Moskva mora biti svesna da će Zapad nastaviti da snabdeva Ukrajinu oružjem i sprovodi ekonomske sankcije prema Moskvi.

Donald Tramp i Mark Rute

- To je najbolji način da se promene stavovi ruskog predsednika Vladimira Putina - ocenio je Rute.