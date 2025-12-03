Slušaj vest

Belgijska policija je pustila iz pritvora bivšu šeficu diplomatije EU Federiku Mogerini i bivšeg šefa spoljne službe Stefana Sanina nakon što su zadržani na ispitivanju u vezi sa istragom o prevari, saopštio je javni tužilac EU u sredu ujutru.

Mogerini, rektorka Koledža Evrope, Sanino i član osoblja Koledža Evrope privedeni su u utorak u vezi sa istragom o tome da li je javni tender koji je Evropska služba za spoljne poslove (EEAS) dodelila u periodu 2021-22. visokoškolskoj ustanovi za domaćinstvo Diplomatske akademije EU bio namešten u korist Koledža Evrope.

„Optužbe se odnose na prevaru u javnim nabavkama i korupciju, sukob interesa i kršenje profesionalne tajne. Pušteni su, jer se ne smatra da predstavljaju rizik od bekstva“, navodi se u saopštenju tužioca.