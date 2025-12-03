Slušaj vest

Ovaj napad je odgovor Ukrajine na ruske udare po industrijskoj zoni u gradu Dnjepar, u kom su poginule četiri osobe, a ranjeno je 40.

Bazu jedinice Ahmat u Gudermesu potresla je masivna eksplozija rano u utorak ujutru, a snimci koji kruže internetom prikazuju plamen i dim kako kuljaju iz kompleksa.

To je razoran udarac za specijalne snage Ramzana Kadirova, jednog od ključnih saveznika Vladimira Putina.

Talas napada dronova ciljao je dve Putinove ključne jedinice, a snimci pokazuju kako jedan od preciznih udara pogađa zgradu.

U odvojenom incidentu, kancelarija FSB-a u Ačhoj-Martanu je takođe oštećena nakon napada dronom.

Fotografije objavljene na društvenim mrežama pokazuju razbijene prozore i krhotine razbacane po zemlji ispred zgrade.

Jedinica Ahmat, nazvana po ocu Ramzana Kadirova, borila se u ratu u Ukrajini. Borci su uglavnom bili raspoređeni u Harkovu i Donjecku.

Pomenuti napadi dogodili su se uoči mirovnih pregovora u Moskvi, gde Rusija i SAD nisu uspele da postignu kompromis o mogućem sporazumu za okončanje rata u Ukrajini, saopštio je Kremlj.