Muškarac (32) iz Novog Zelanda optužen je za krađu nakon što je navodno ukrao Faberžeovo jaje vredno oko 19.300 dolara, tvrdeći da ga je progutao.

Jaje, poznato kao "Jaje hobotnice", ukrašeno je sa 60 belih dijamanata i 15 plavih safira, a otvara se otkrivajući minijaturnu hobotnicu od 18-karatnog zlata, prenosi danas BBC. Ono je inspirisano filmom o Džejmsu Bondu iz 1983. godine.

Policija je pozvana u prodavnicu "Partridge Jewellers" u centru Oklanda prošlog petka, a osumnjičeni je uhapšen nekoliko minuta kasnije, prošao je lekarski pregled i ostaje u pritvoru.
Faberžeovo jaje još nije pronađeno.

Osumnjičeni je, takođe, optužen za krađu ajpeda iz iste prodavnice i za sitne krađe sa privatne adrese.

Trebalo bi ponovo da se pojavi pred sudom 8. decembra.

