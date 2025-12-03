Slušaj vest

Granični prelaz Evzoni trenutno je potpuno blokiran zbog štrajka poljoprivrednika, koji su najpre obustavili prolazak teretnih, a potom i putničkih vozila, u oba smera — i pri ulasku i pri izlasku iz zemlje.

Protest je doveo i do prekida saobraćaja na putu ka Solunu, u blizini naplatne rampe, a situacija se na terenu neprestano menja. Tokom dana nakratko je zatvoren i prelaz Dojran, dok su blokade zabeležene i na carinskoj ispostavi Promahonas, kao i na još nekoliko drugih graničnih tačaka.

1/10 Vidi galeriju Štrajk poljoprivrednika u Grčkoj Foto: APOSTOLIS DOMALIS/ANA-MPA

Zamenik premijera Grčke Kostis Hacidakis je danas, u sredu, izjavio da je vlada spremna da sasluša poljoprivrednu zajednicu, rekavši da blokade puteva nisu rešenje i da će u roku od mesec dana poljoprivrednicima biti isplaćeno još 1,2 milijarde evra.

U razgovoru za ERT News Radio, zamenik premijera je rekao: „Ekstremni oblici mobilizacije objektivno ne rade u korist poljoprivrednika, jer se suprotstavljaju drugim društvenim grupama i rade protiv lokalne zajednice. Sami poljoprivrednici će to ceniti, vlada ne može aplaudirati takvim akcijama. Jasno smo stavili do znanja da su vrata vlade uvek otvorena, ne smatramo se protiv poljoprivrednog sveta, želimo da ih saslušamo i vidimo, koliko je to moguće, iscrpljujući margine, kako možemo pomoći.“

Hacidakis je dodao da su se i on i ministar ruralnog razvoja i hrane, Kostas Tsijaras, više puta sastajali sa predstavnicima poljoprivrednika, dok će u petak biti održan novi sastanak sa delegacijom poljoprivrednika sa Krita.

Blokade planirane do 25. decembra

Prema najnovijim navodima, poljoprivrednici planiraju da ostanu na blokadama sve dok njihovi zahtevi ne budu ispunjeni, ili najkasnije do Božića, 25. decembra. Najavljuje se i moguće širenje protesta, uz potencijalno priključivanje vozača kamiona. Zbog zatvaranja važnih saobraćajnica, Grčka je faktički podeljena na dva dela, a svakodnevni život u brojnim sredinama je ozbiljno poremećen.

Štrajk je masovan — na hiljade poljoprivrednika izašlo je na ulice, uz podršku taksista i prodavaca sa pijaca. Blokirani su autoputevi, glavne raskrsnice i ključni magistralni pravci, a na pojedinim lokacijama izbili su i sukobi s policijom.