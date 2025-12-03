Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski priznao je da se plaši da će Sjedinjene Američke Države izgubiti interesovanje za organizovanje mirovnog sporazuma između Ukrajine i Rusije, piše Skaj njuz.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa irskim premijerom Majklom Martinom u Dablinu, Zelenski je rekao da je optimističan u pogledu napora SAD da pronađu rešenje za sukob. „Bilo je malo optimizma u mojim rečima zbog brzine pregovora i interesovanja američke strane. To je pokazalo da se Amerika ne povlači ni iz kakvog diplomatskog dijaloga, i to je dobro“, rekao je.

Međutim, na pitanje da li je zabrinut da će SAD izgubiti interesovanje za proces pregovora, Zelenski je priznao da se plaši te mogućnosti. „Da, plašim se. Ako se jedan od naših saveznika umori...“, rekao je, dodajući da je cilj Rusije da „povuče interesovanje Amerike iz ove situacije“.

Razgovori SAD sa Putinom

Zelenski je takođe rekao da očekuje povratne informacije od američkih pregovarača nakon što su se specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Džared Kušner sastali sa ruskim liderom Vladimirom Putinom u Moskvi. Ukrajinski predsednik je rekao da je spreman da se ponovo sastane sa predsednikom Donaldom Trampom, ali da sastanak zavisi od uspeha razgovora u Moskvi.

Očekivalo se da će Vitkof predstaviti Putinu ažuriranu verziju plana od 28 tačaka za okončanje sukoba, koji takođe uključuje predloge evropskih lidera. Originalni plan, koji su zajednički sastavili Vitkof i ruski izaslanik Kiril Dmitrijev, izazvao je žestoke kritike zbog očigledne prokremljovske pristrasnosti i viđen je kao nagrada ruskog predsednika za pokretanje invazije na Ukrajinu 2022. godine.

1/6 Vidi galeriju Pregovori u Kremlju ruskog predsednika Vladimira Putina sa Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom o mirovnom planu za Ukrajinu Foto: Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia, Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia

Ukrajinski uslovi i Putinove poruke

Ukrajina je odlučno odbacila sve zahteve za ustupanje teritorije Rusiji, insistirajući da svaki sporazum mora da sačuva njen suverenitet i dugoročnu bezbednost. Postoji zabrinutost među nekim ukrajinskim zvaničnicima oko snage bezbednosnih garancija koje bi mogle biti ponuđene kao deo mirovnog sporazuma. Ukrajina i evropske zemlje se zalažu za garanciju sličnu članu 5 NATO-a, ali takva mera bi zahtevala punu podršku Sjedinjenih Država, koje još nisu naznačile da li su spremne da ponude taj nivo podrške.

Rusija, s druge strane, kaže da takve garancije nisu potrebne, a predsednik Putin kaže da nema nameru da nastavi neprijateljstva. Pre sastanka sa američkim zvaničnicima, Putin je upozorio da je Rusija „spremna“ da se bori ako druge evropske zemlje započnu rat sa Moskvom.

1/7 Vidi galeriju Pregovori SAD i Ukrajine o okončanju rata koji Kijev vodi sa Rusijom, domaćin Trampov izaslanik Stiv Vitkof u njegovom privatnom klubu na Floridi Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Terry Renna/FR60642 AP

„Ako Evropa iznenada želi da ratuje sa nama i započne ga, mi smo odmah spremni“, rekao je Putin. „U to ne može biti sumnje.“

Takođe je tvrdio da se Evropa isključila iz razgovora o okončanju rata prekidanjem veza sa Rusijom i uvođenjem velikih sankcija. Govoreći o predlogu za okončanje sukoba, Putin je optužio evropske lidere da pokušavaju da potkopaju mirovni proces postavljajući zahteve za koje znaju da će Rusija smatrati „apsolutno neprihvatljivim“, rekavši da je to deo napora da se Kremlj prikaže kao neko ko blokira napore SAD da okončaju rat.