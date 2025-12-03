Slušaj vest

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa je obustavila sve zahteve za imigraciju iz 19 zemalja koje smatra visokorizičnim, objavilo je Ministarstvo za nacionalnu bezbednost u utorak uveče, navodeći kao razlog pucanje na dva pripadnika Nacionalne garde prošle nedelje od strane avganistanskog državljanina koji je nekada radio za antiterorističku organizaciju koju je organizovala CIA.

Spisak zemalja

Zemlje iz kojih su svi zahtevi za imigraciju obustavljeni su Avganistan, Mjanmar, Čad, Republika Kongo, Ekvatorijalna Gvineja, Eritreja, Haiti, Iran, Libija, Somalija, Sudan, Jemen, Burundi, Kuba, Laos, Sijera Leone, Togo, Turkmenistan i Venecuela.

Lista je preuzeta iz predsedničke proklamacije u junu kojom se zahtevalo delimično ili potpuno ograničenje ulaska za sve državljane iz ovih zemalja, što je nazvano skoro potpunom zabranom putovanja.

Zahtevi za imigraciju biće obustavljeni za sve ljude koji su rođeni u ovih 19 zemalja ili imaju državljanstvo tamo, navelo je Ministarstvo unutrašnje bezbednosti u svom memorandumu o politici.