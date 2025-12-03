Slušaj vest

U razgovoru sa novinarima pod uslovom anonimnosti uoči ministarskog sastanka NATO-a, zvaničnik je rekao da, iako je alijansa svesna Putinovih nedavnih izjava, ne tumači ih kao znak stvarne namere.

- Putin može reći da je spreman za rat. Ali kada Putin nešto kaže, često se ispostavi da to nije istina. I u svakom slučaju, ne verujem da je Vladimir Putin spreman za rat sa Evropom - rekao je zvaničnik.

Predstavnik NATO je priznao da vojni kapaciteti Rusije ostaju značajni, posebno imajući u vidu iskustvo koje je Rusija stekla u ratu u Ukrajini. Međutim, to, prema alijansi, ne čini Putinove pretnje verodostojnim.

"Sposobnost za rat, ali ne i za pobedu"

- On nije spreman. Ali ne kažem da Rusija ne proizvodi dovoljno vojne opreme, i ne kažem da Rusiji nedostaju vojni kapaciteti ili ekonomska baza za takvu kampanju. I naravno, to ne znači da Rusija ne želi da promeni evropsku bezbednosnu arhitekturu - objasnio je zvaničnik.

- Razlog je taj što on zna da će se NATO braniti – i čak i ako ima kapacitet da vodi rat, nema kapacitet da pobedi. I što je najvažnije - verujem da Putin razume da je NATO sada neverovatno ujedinjen u odbrani svojih saveznika - zaključio je visoki zvaničnik.