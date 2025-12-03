Slušaj vest

Planirani sastanak u Briselu između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i američke delegacije u poseti, u kojoj su bili Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner, je otkazan.

Glavni dopisnik Kijev Posta iz Vašingtona, Aleks Raufoglu, napisao je na X da je „briselski sastanak otkazan“, pozivajući se na izvore, i napomenuo da se Zelenski vraća u Ukrajinu.

Dodao je da Kremlj tvrdi da su Vitkof i Kušner „obećali“ da će direktno leteti u Vašington nakon razgovora sa ruskim liderom Vladimirom Putinom u Moskvi - izjava koju američka strana nije potvrdila.

Razlog otkazivanja još nije otkriven.

Rusija i SAD „nisu postigle kompromis“ nakon skoro pet sati razgovora o okončanju ruskog rata u Ukrajini, rekao je kasno u utorak pomoćnik Kremlja Jurij Ušakov, uprkos tome što je razgovore nazvao „konstruktivnim, veoma korisnim i sadržajnim“.

Takođe je najavio da će se Vitkof i Kušner vratiti u Vašington umesto da nastave ka Evropi ili Kijevu na dalje razgovore.

Sastanak Putina i američke delegacije u Moskvi

Ušakov je rekao da su se razgovori fokusirali na „suštinu“ predloga, a ne na „konkretne formulacije“ i da će Moskva „nastaviti kontakte“ sa Vašingtonom. Sastanak na predsedničkom nivou, dodao je, „zavisiće od napretka koji možemo postići“.

Putin je navodno držao američku delegaciju da čeka više od sat vremena dok je držao govor u kojem je proglasio da je Rusija „spremna“ za rat sa Evropom ako bude isprovocirana.

Ušakov je takođe rekao da su strane razgovarale o „ogromnim izgledima“ za buduću američko-rusku ekonomsku saradnju ako se postigne napredak. Kiril Dmitrijev, Putinov ekonomski izaslanik, jednostavnije je dočarao raspoloženje, objavivši fotografiju razgovora sa natpisom: „Produktivno“.

Američki državni sekretar Marko Rubio izrazio je u utorak oprezni optimizam u vezi sa tekućim naporima da se posreduje u postizanju mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine, naglašavajući da svaki proboj u krajnjoj liniji zavisi od Putina.

Rubio, koji je ostao u Vašingtonu dok je američka delegacija putovala u Moskvu, rekao je voditelju Foks njuza Hanitiju da je Ukrajina spremna za pregovore i da rat ostaje brutalno skup.

Nazvao je sukob „najnelogičnijim ratom“, napominjući da ruske snage gube „otprilike 7.000 vojnika nedeljno“. Borbe, dodao je, sada se vode na „prostorištu od 30 do 50 kilometara i preostalih 20 procenata Donjecke regije“.