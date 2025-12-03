Slušaj vest

Video snimak bombardovanja od 22. oktobra prikazuje trenutak kada je Tatjana, dok je stavljala minđuše, sa užasom reagovala na snažnu detonaciju.

Sobu je potresla masivna eksplozija koja je na sve strane podigla dim, prašinu i krhotine.

Užasnuta žena se vidi na snimku kako se ponovo pojavljuje iz dima, poput duha.

- Bila sam u šoku - rekla je Ukrajinka.

Još jedan preživeli je viđen kako ulazi u stan da proveri da li je Tatjana živa, i njih dvoje su zatim zajedno napustili stan.

Naknadni video snimak iz stambenog kompleksa 34-godišnjakinje prikazuje posledice eksplozije, koja je iskidala prozore, zidove, plafon i pod.

Prozori i podovi bili su prekriveni plastičnom folijom kako bi se sprečio ulazak hladnoće, dok su zidovi i plafon još uvek pokazivali oštećenja od požara.

Napad se dogodio samo dan nakon što je Donald Tramp otkazao sastanak sa Vladimirom Putinom, a dva lidera se još nisu sastala kako bi pregovarali o miru u Ukrajini.