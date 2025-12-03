Slušaj vest

EU će početi da zabranjuje sav uvoz ruskog gasa početkom sledeće godine, nakon što su zakonodavci, zvaničnici i diplomatski pregovarači postigli dogovor u poslednjem trenutku o ključnom zakonu koji ima za cilj da preoblikuje energetski sektor Evrope.

Predložen tokom leta, zakon je osmišljen da ukine dugotrajnu energetsku zavisnost EU od Rusije u kritičnom trenutku rata u Ukrajini, gde Rusija stalno napreduje, a Kijev brzo ostaje bez novca. Iako je uvoz ruskog gasa u Evropu naglo opao od 2022. godine, zemlja i dalje čini oko 19 procenata njenog ukupnog unosa.

EU je već spremna da sankcioniše uvoz ruskog gasa, ali te mere su privremene i podložne su obnavljanju svakih šest meseci. Novi zakon je osmišljen da taj raskid učini trajnim i da zemlje članice koje još uvek imaju ugovore sa Rusijom stavi na sigurniji tložak u slučaju sudskog postupka.

„Na početku rata plaćali smo Rusiji 12 milijardi evra mesečno za fosilna goriva. Sada smo spali na 1,5 milijardi evra mesečno... Cilj nam je da to svedemo na nulu“, rekla je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen novinarima u sredu. „Ovo je dobar dan za Evropu i za našu nezavisnost od ruskih fosilnih goriva – ovako činimo Evropu otpornom.“

„Želeli smo da pokažemo da se Evropa nikada više neće vratiti ruskim fosilnim gorivima – a jedini koji su danas izgubili su Rusija i gospodin Putin“, rekao je za Politiko poslanik Zelenih Vile Niniste, jedan od dva glavna pregovarača Parlamenta u vezi sa ovim dosijeom.

Foto: Shutterstock

Zakon stupa na snagu od 1. januara 2026. godine

Zakon će stupiti na snagu 1. januara sledeće godine i postepeno će se primenjivati na različite vrste gasa. Kupovina na spot tržištu biće zabranjena gotovo odmah, kratkoročni i dugoročni ugovori biće ukinuti 2026. i 2027, a zabrana gasa iz cevovoda počeće u septembru 2027. godine, uzimajući u obzir potrebe zemalja koje zavise od ruskog gasa.

Iako je ceo proces trajao samo šest meseci, bio je praćen oštrim sporovima između Parlamenta i država članica. Ipak, pregovarači su u poslednjem trenutku postigli kompromis, pa sada obe strane mogu da tvrde da su ostvarile svoje ciljeve.

Parlament je obezbedio ranije rokove, obavezne kazne za prekršioce (40 miliona evra, 3,5% godišnjeg prometa ili 300% vrednosti transakcije) i pooštravanje klauzule o mogućem ukidanju zabrane u krizama, koje će trajati najviše četiri nedelje i biti pod nadzorom EU institucija. Odustao je od insistiranja na zabrani ruske sirove nafte nakon obećanja o posebnom zakonu.

Savet je zadržao listu „bezbednih“ zemalja za uvoz gasa, uključujući Katar, Alžir i Nigeriju, uz mogućnost uklanjanja država koje prekrše pravila.