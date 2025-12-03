POJAVOVIO SE SNIMAK NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

POJAVOVIO SE SNIMAK NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Slušaj vest

U Rusiji se dogodila eksplozija na naftovodu "Družba", kojim se ruska nafta i dalje isporučuje nekim evropskim zemljama.

Ukrinform to navodi i ocenjuje da se tim isporukama jačaju ruski finansijski i vojni kapaciteti.

Ukrajinska agencija je informaciju o eksploziji dobila od izvora u Glavnom obaveštajnom direktoratu (HUR) Ministarstva odbrane u Kijevu.

Navodi se da je napad na naftovod izvršen u blizini sela Kazinski Visilki, na deonici između Tahanroha i Lipecka.

Prema izvoru iz vojne obaveštajne službe, za uništavanje naftovoda korišćeni su daljinski upravljani eksplozivi i dodatne zapaljive smeše kako bi se postiglo veće sagorevanje.

Foto: Printscreen X

Na društvenim mrežama pojavio se snimak eksplozije, nakon što je lokalno stanovništvo čulo tutnjavu praćenu jakim bljeskovima.

Ukrajinske snage su 22. avgusta dronovima napale crpnu stanicu naftovoda "Družba" u gradu Uneča u Brjanskoj oblastiRusije.

Pre toga su 13. avgusta ukrajinski dronovi već napali istu stanicu naftovoda.