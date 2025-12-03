Slušaj vest

U Rusiji se dogodila eksplozija na naftovodu "Družba", kojim se ruska nafta i dalje isporučuje nekim evropskim zemljama.

Ukrinform to navodi i ocenjuje da se tim isporukama jačaju ruski finansijski i vojni kapaciteti.

Ukrajinska agencija je informaciju o eksploziji dobila od izvora u Glavnom obaveštajnom direktoratu (HUR) Ministarstva odbrane u Kijevu.

Navodi se da je napad na naftovod izvršen u blizini sela Kazinski Visilki, na deonici između Tahanroha i Lipecka.

Prema izvoru iz vojne obaveštajne službe, za uništavanje naftovoda korišćeni su daljinski upravljani eksplozivi i dodatne zapaljive smeše kako bi se postiglo veće sagorevanje.

Gasovod Družba
Foto: Printscreen X

Na društvenim mrežama pojavio se snimak eksplozije, nakon što je lokalno stanovništvo čulo tutnjavu praćenu jakim bljeskovima.

Ukrajinske snage su 22. avgusta dronovima napale crpnu stanicu naftovoda "Družba" u gradu Uneča u Brjanskoj oblastiRusije.

Pre toga su 13. avgusta ukrajinski dronovi već napali istu stanicu naftovoda.

(Kurir.rs/Ukrinform/Preveo i priredio: N. V.)

Ne propustitePlanetaOTKAZAN SASTANAK ZELENSKOG, VITKOFA I KUŠNERA! Katastrofalne vesti za Ukrajinu, američka delegacija vraća se u Vašington
Stiv Vitkof Džared Kušner Volodimir Zelenski
Planeta"PUTIN I RUSIJA SU DANAS IZGUBILI": Zvanično je, Evropa zabranjuje sav uvoz ruskog gasa od 1. JANUARA! Usvojen KLJUČNI zakon
w-56858026-evropski-parlament.jpg
PlanetaODJEKUJU EKSPLOZIJE, GORI SKLADIŠTE NAFTE U RUSIJI! Ukrajina izvršila napad dronovima, OGROMAN POŽAR u Tambovskoj oblasti! (VIDEO)
skladište nafte požar Rusija
Planeta"CILJ NATO - UKRAJINI SVAKOG MESECA MILIJARDU DOLARA VREDNO ORUŽJE" Gensek Alijanse kaže da nije poznato kada će mirovni pregovori biti završeni
Ursula Fon Der Lajen Mark Rute (13).jpg
Planeta"NIJE POSTIGNUT KOMPROMIS O MIROVNOM PLANU ZA UKRAJINU" Kremlj se oglasio nakon Putinovih pregovora sa Trampovim izaslanikom i zetom (FOTO)
pregovori (6).jpg