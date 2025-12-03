Slušaj vest

Donald Tramp je u utorak nazvao somalijske imigrante „đubretom“ i rekao da ih treba vratiti kući, u tiradi koja je usledila u trenutku kada administracija navodno pojačava sprovođenje imigracionih zakona protiv nedokumentovanih Somalijaca u Minesoti.

U ksenofobičnoj tiradi tokom sastanka kabineta, Tramp se obrušio na Somalijce i Ilhan Omar, kongresn upredstavnicu koja je iz Somalije i državljanka je SAD.

„Uvek je gledam“, rekao je Tramp, dodajući da Omar „mrzi sve. I mislim da je ona nesposobna osoba“.

„Njegova opsesija sa mnom je jeziva“, odgovorila je Omar u objavi na društvenim mrežama. „Nadam se da će dobiti pomoć koja mu je očajnički potrebna.“

Somalija "smrdi"

Rekao je da Somalija „smrdi“ i da „nije dobra s razlogom“.

„Oni ništa ne doprinose. Ne želim ih u našoj zemlji, biću iskren sa vama“, rekao je. Nazvao je Omar „smećem“ i rekao da „idemo pogrešnim putem ako nastavimo da unosimo smeće u našu zemlju“.

„To su ljudi koji samo žale“, rekao je. „Žale se, a odakle su došli, nisu dobili ništa... Kada dođu iz pakla i žale se i ne rade ništa osim što kukaju, ne želimo ih u našoj zemlji. Neka se vrate odakle su došli i poprave to.“

Pucnjava na pripadnike Nacionalne garde

Tramp je takođe nedavno proširio svoju višemesečnu represiju protiv imigracije nakon prošlonedeljne pucnjave na dva pripadnika Nacionalne garde u Vašingtonu, koju je navodno počinio Avganistanac koji se preselio u SAD. Tramp nije pomenuo taj incident kada je govorio o Somalijcima.

1/10 Vidi galeriju Pucnjava u blizini Bele kuće u Vašingtonu, teško ranjena dvojica pripadnika Nacionalne garde Foto: Mark Schiefelbein/AP

Njujork tajms je u utorak objavio da će metropolitansko područje Mineapolis-Sent Pol, gde živi većina Somalijaca, ove nedelje doživeti pojačane napore za deportaciju, fokusirajući se prvenstveno na Somalijce koji imaju konačne naloge za deportaciju. Koristiće se „udarni timovi“ agenata ICE i drugih federalnih službenika, dovodeći oko 100 agenata iz cele zemlje, objavio je Tajms. Drugi mediji, uključujući Asošijejted pres, potvrdili su izveštaje.

Desnica istražuje prevare

Ovaj potez dolazi nakon što se desnica bavila nekoliko slučajeva prevare, koji su trajali više godina, a koji uključuju desetine somalijskih stanovnika za koje tužioci tvrde da su lagali državi da bi dobili nadoknadu za isplatu obroka, medicinsku negu, smeštaj i usluge za autizam.

Trampova administracija je ranije pretila da će opozvati privremeni zaštićeni status za Somalijce u Minesoti, navodeći državu kao „središte prevarnih aktivnosti pranja novca“.

Skot Besent, ministar finansija, takođe je u ponedeljak objavio da će njegova agencija istražiti da li su novac poreskih obveznika iz Minesote „preusmeren ka terorističkoj organizaciji Al-Šabab“, deleći nedavnu priču iz desničarskog medija koji je izneo takve tvrdnje.

Džejkob Frej, gradonačelnik Mineapolisa, i drugi gradski čelnici održali su u utorak konferenciju za novinare kako bi odgovorili na „verodostojne izveštaje“ o povećanom sprovođenju zakona. Frej je rekao da grad stoji uz somalijsku zajednicu. Policija Mineapolisa ne pomaže u sprovođenju imigracionih zakona, a šef policije je rekao da odeljenje ne dobija unapred obaveštenje ni o kakvim operacijama.

„Našoj somalijskoj zajednici, volimo vas i stojimo uz vas“, rekao je Frej. „Ta posvećenost je čvrsta kao stena.“