Slušaj vest

Kolumbija je poslala u SAD 26 članova ultraortodoksne jevrejske sekte Lev Tahor, nakon što je utvrđeno da su prava neke od dece u grupi bila ugrožena, saopštile su danas kolumbijske vlasti.

Vlasti su uhapsile grupu u kojoj je bilo 17 dece i devet odraslih 22. novembra nakon upada u njihov hotel u Jaramalu, gradu na severozapadu Kolumbije.

Zvaničnici zaduženi za imigraciju naveli su da su sva deca u grupi bila u pratnji bar jednog roditelja, ali da je petoro dece imalo američke i gvatemalske pasoše, za kojima su raspisana Interpolova žuta obaveštenja.

Ova obaveštenja su globalni alarmi i izdaju se za osobe koje su prijavljene kao nestale ili one koje se smatraju žrtvama roditeljske ili kriminalne otmice.

Nacionalna agencija za imigraciju Kolumbije saopštila je da je grupa proteklih sedam dana provela u jednoj od zgrada agencije u Medeljinu, gde je deci pružena podrška od strane Nacionalnog instituta za dobrobit porodice Kolumbije.

Grupa je zatim prevezena u Njujork, prema navodima agencije. Tamo su ih primili američki zvaničnici, koji će proveriti da li postoje neke nerešene istrage protiv odraslih, dok će deca biti pod brigom službi za zaštitu dece.

Foto: Santiago Billy/AP

Lev Tahor se susretao sa pravnim problemima u nekoliko zemalja, a članovi sekte optuživani su za otmicu dece i prisilno sklapanje brakova sa odraslima.

Sekta je osnovana 1980-ih godina i poznato je da ima članove u Kanadi, SAD, Meksiku, Gvatemali i Izraelu.

Direktorka nacionalne agencije za imigraciju Kolumbije Gloria Esperansa Arijero izjavila je prošle nedelje da su zvaničnici odlučili da ispituju članove Lev Tahora nakon što su dobili informaciju od lokalaca o njihovom prisustvu u gradu Jaramalu.

Foto: Santiago Billy/AP

Ariero je rekla da su članovi sekte stigli u Kolumbiju u oktobru i da su tražili nekretninu u ruralnom području kako bi osnovali izolovanu zajednicu, u kojoj bi živeli pod svojim pravilima, verovanjima i normama.

"Pozitivna stvar u svemu ovome je što smo došli do dece pre nego što su postavili svou zajednicu. Jer u tom slučaju, morali bismo da zatražimo nalog za pretres", rekla je.