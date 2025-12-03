PUTIN POKRENUO MASOVNI NAPAD DRONOVIMA NA UKRAJINU: Samo nekoliko sati nakon što je odbio američki mirovni plan, ovaj region na udaru
Rusija je pokrenula masovni napad dronova na Ukrajinu samo nekoliko sati nakon što je odbila predloženi američki mirovni plan.
Dve osobe su poginule, a tri povređene nakon što je Moskva poslala 111 dronova u istočni region Dnjepra tokom noći.
Napadi su usledili nakon maratonskih razgovora u Moskvi između Vladimira Putina i specijalnog izaslanika Donalda Trampa, Stiva Vitkofa, zajedno sa Trampovim zetom Džaredom Kušnerom. Pregovori su se produžili do ranih jutarnjih sati u sredu, ali nisu doveli do nikakvog napretka.
Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov rekao je da nakon pet sati razgovora „nije postignut kompromis“ o ključnom pitanju teritorije Ukrajine, ostavljajući strane „ni dalje ni bliže rešavanju krize“.
„Do sada nismo pronašli kompromis, ali se mogu razgovarati o nekim američkim rešenjima“, rekao je on.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da Evropa sada mora da donese odluke o tome kako da koristi zamrznutu imovinu Rusije dok se pregovori o teritoriji i budućim bezbednosnim garancijama nastavljaju. Dodao je da očekuje „snažne“ garancije i od SAD i od Evrope.
„Najosetljivije stvari i najteža pitanja su o teritorijama, o zamrznutoj imovini“, napisao je na X. „Ne mogu da govorim u ime evropskih lidera o zamrznutom novcu u Evropi. Mogu samo da podelim svoje mišljenje, a oni me mogu podržati.“
Gospodin Zelenski se danas vraća iz Irske u Ukrajinu. Gospodin Vitkof i gospodin Kušner se vraćaju u SAD nakon što je prethodno planirani sastanak sa ukrajinskim predsednikom otkazan zbog nedostatka napretka u Moskvi.
