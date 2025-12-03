Slušaj vest

Rusija je pokrenula masovni napad dronova na Ukrajinu samo nekoliko sati nakon što je odbila predloženi američki mirovni plan.

Dve osobe su poginule, a tri povređene nakon što je Moskva poslala 111 dronova u istočni region Dnjepra tokom noći.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov rekao je da nakon pet sati razgovora „nije postignut kompromis“ o ključnom pitanju teritorije Ukrajine, ostavljajući strane „ni dalje ni bliže rešavanju krize“.

„Do sada nismo pronašli kompromis, ali se mogu razgovarati o nekim američkim rešenjima“, rekao je on.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da Evropa sada mora da donese odluke o tome kako da koristi zamrznutu imovinu Rusije dok se pregovori o teritoriji i budućim bezbednosnim garancijama nastavljaju. Dodao je da očekuje „snažne“ garancije i od SAD i od Evrope.

„Najosetljivije stvari i najteža pitanja su o teritorijama, o zamrznutoj imovini“, napisao je na X. „Ne mogu da govorim u ime evropskih lidera o zamrznutom novcu u Evropi. Mogu samo da podelim svoje mišljenje, a oni me mogu podržati.“