Ukrajina je napala naftovod "Družba", uprkos tome što su Mađarska i Slovačka ranije pozivale Kijev da se uzdrži od daljih napada.

Naftovod "Družba", jedan od najvećih na svetu sa kapacitetom od dva miliona barela dnevno, predstavlja ključni kanal za prenos nafte iz ruskih nalazišta do evropskih rafinerija. I dalje je od vitalnog značaja za Mađarsku i Slovačku, jedine zemlje EU koje još uvek uvoze rusku sirovu naftu kroz ovaj sistem.

Napad na naftovod izveden je u blizini sela Kazinskije Viseljki u Tambovskoj oblasti, na deonici Taganrog–Lipeck, saopštio je izvor iz ukrajinske vojno-obaveštajne agencije (HUR) za Kijev independent.

Prema rečima izvora, korišćena su daljinski aktivirana eksplozivna sredstva, kombinovana sa dodatnim zapaljivim smešama, kako bi se uništio deo naftovoda.

"Ruska naftna mreža, kao glavni izvor prihoda države agresora i finansiranja njenog vojno-industrijskog kompleksa, nastaviće da eksplodira i gori sve dok neprijatelj ne prestane da pokušava da napada Ukrajinu", rekao je izvor.

Kijev independent nije mogao da potvrdi ove navode.