Slušaj vest

Kremlj je danas saopštio da je predsednik Rusije Vladimir Putin prihvatio neke predloge SAD o prekidu rata u Ukrajini.

Portparol Kremlja Dimitrij Peskov izjavio je, nakon sastanka Putina sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Donalda Trampa Stivom Vitkofom, da "kompromis još uvek nije postignut", piše agencija Rojters.

"Juče je prvi put došlo do direktne razmene mišljenja. Neke stvari su prihvaćene, neke stvari su označene kao neprihvatljive – ovo je normalan radni proces pronalaženja kompromisa", rekao je Peskov.

Peskov je rekao i da je zahvalan Trampu na trudu, ali da Kremlj neće dalje komentaristati pregovore sa SAD jer "publicitet neće biti produktivan".

"Upravo na ekspertskom nivou treba postići određene rezultate koji će potom postati osnova za kontakte na najvišem nivou", dodao je Peskov.