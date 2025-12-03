Slušaj vest

Kremlj je danas saopštio da je predsednik Rusije Vladimir Putin prihvatio neke predloge SAD o prekidu rata u Ukrajini.

Portparol Kremlja Dimitrij Peskov izjavio je, nakon sastanka Putina sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD Donalda Trampa Stivom Vitkofom, da "kompromis još uvek nije postignut", piše agencija Rojters.

"Juče je prvi put došlo do direktne razmene mišljenja. Neke stvari su prihvaćene, neke stvari su označene kao neprihvatljive – ovo je normalan radni proces pronalaženja kompromisa", rekao je Peskov.

Peskov je rekao i da je zahvalan Trampu na trudu, ali da Kremlj neće dalje komentaristati pregovore sa SAD jer "publicitet neće biti produktivan".

"Upravo na ekspertskom nivou treba postići određene rezultate koji će potom postati osnova za kontakte na najvišem nivou", dodao je Peskov.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaUKRAJINSKI OBAVEŠTAJAC PORUČIO RUSIMA: Naftovod "Družba" će nastaviti da gori i eksplodira sve dok ne zaustavimo agresora!
Družba
PlanetaPUTIN POKRENUO MASOVNI NAPAD DRONOVIMA NA UKRAJINU: Samo nekoliko sati nakon što je odbio američki mirovni plan, ovaj region na udaru
pregovori (6).jpg
PlanetaRAZNET DEO NAFTOVODA DRUŽBA, STRAŠNA EKSPLOZIJA PROBUDILA RUSE! Ukrajinski vojni obaveštajci potvrdili napad na cevi koje su nosile crno zlato ka Evropi (VIDEO)
Gasovod Družba
Planeta"PUTIN I RUSIJA SU DANAS IZGUBILI": Zvanično je, Evropa zabranjuje sav uvoz ruskog gasa od 1. JANUARA! Usvojen KLJUČNI zakon
w-56858026-evropski-parlament.jpg