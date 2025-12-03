Slušaj vest

Američki general Dejvid Petreus, bivši direktor Centralne obaveštajne agencije (CIA), tvrdi da je Rusiju moguće u dva poteza prisiliti da zaustavi rat koji trupe pod komandom predsednika Vladimira Putina vode u Ukrajini.

Nekadašnji čelnik Centralne komande američke vojske i komandant multinacionalnih snaga SAD i NATO u Iraku i Avganistanu to je izjavio u intervjuu italijanskom listu Korijere dela sera.

- Kao komandant koji je učestvovao u dva rata mogu da kažem da niko ne poznaje cenu sukoba i ne želi njegov kraj koliko oni koji su u njemu učestvovali. Ključno je okončati ga tako da to bude dugoroično, pravedno i razumno - kaže Petreus koji je u vojsci proveo 37 godina pre nego što je tokom administracije bivšeg predsednika Baraka Obame stao na čelo CIA.

Na pitanje da li se pregovori oko miru u Ukrajini približavaju uspešnom ishodu, Petreus je rekao da je to teško reći i objasnio zašto tako misli.

- Mnogo je stvari koje ne znamo i mnogo toga zavisi od volje Rusije da učini ustupke. Znamo da su tačke plana skraćene sa 28 na 19 oko kojih postoji dogovor SAD i Ukrajine, a da ima određenih pitanja koje treba da razreše predsednici (Donald) Tramp i (Volodimir) Zelenski. Ne znamo mnogo o tome šta su Rusi spremni da prihvate: do sada su njihovi zahtevi bili maksimalistički uključujući i onaj o zameni Zelenskog proruskom figurom i ozbiljnoj demilitarizaciji Ukrajine, kao i treći da Ukrajina Rusiji preda teritorije na jugoistoku koje Rusija ne smao da ne kontroliše nego im se nikada nije ni približila - naveo je Petreus.

Bivši šef CIA je ocenio da će upravo to poslednje verovatno biti tema razgovora Trampa i Zelenskog.

- U tom trenutku pitanje će biti kakve "čelične" garancije će biti date Ukrajini kako bi se osiguralo odvraćanja od budućih ruskih agresija i kakva će biti kazna po Rusiju ako se opet odluči na napad - kazao je on.

1/8 Vidi galeriju Dejvid Petreus, američki general i bivši direktor CIA Foto: Efrem Lukatsky/AP, Pawel Supernak/PAP, SERGEY DOLZHENKO/EPA

Petreus je rekao da se "nadao da bi pre svega toga zapadni svet mogao da izvede dva niza akcije koje bi pomogle Ukrajini da se još bolje pozicionira na frontu i uspešnije odbrani vazdušni prostor od dronova i raketa".

- Prvi bi bio da Evropa konačno pristane da koristi 200-250 milijardi dolara ruskih rezervi zamrznutih u evropskim bankama, posebno u Belgiji, kao kolateral za izdavanje obveznica koje garantuje Evroklir, a taj novac bi mogao da bude dat Ukrajini: pored oružanih sistema i municije koje ne mogu sami da proizvedu, poput onih za balističku raketnu odbranu i Patriot, on bi mogao da se koristiti i za udvostručavanje proizvodnje dronova sa 3,5 miliona na sedam miliona godišnje - naveo je američki general.

Petreus je ocenio da bi Ukrajinci tim novcem "mogli bi da prevaziđu svoje finansijske i ekonomske probleme za dve do tri godine".

1/6 Vidi galeriju Pregovori u Kremlju ruskog predsednika Vladimira Putina sa Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom o mirovnom planu za Ukrajinu Foto: Alexander Kazakov / Sputnik / Profimedia, Kristina Kormilitsyna / Zuma Press / Profimedia

On je objasnio i šta bi bio drugi set akcija.

- Zgromiti rusku ratnu ekonomiju novim sankcijama. EU tek što je odobrila 19. paket sankcija, a SAD su ciljale "Lukoil" i "Rosnjeft", zajedno sa desetinama drugih firmi. Ruska ekonomija je krhkija nego što većina ljudi misli: državni investicioni fond će naredne godine ostati bez novca, pošto je preusmeren na vojnu industriju. Oni koji podržavaju rusku ratnu ekonomiju moraju da budu meta, oni kupuju naftu i gas, čipove, motore i magnete, a većina njih je iz Kine - rekao je Petreus.

1/10 Vidi galeriju Vladimir Putin Foto: Mikhail Metzel/Pool Sputnik Kremlin, Printskrin društvene mreže

Nekadašnji direktor CIA je izneo tvrdnju da bi "ove dve akcije Putina primorale da okonča rat".

- Ne bi mogao da ga nastavi - ocenio je on.

1/27 Vidi galeriju Masovni ruski napad na Ukrajinu. Gađani Kijev, Kijevska oblast i Zaporožje. Poljska digla borbene avione, a Ukrajinci još uvek broje mrtve među kojima ima i dece. Foto: Shutterstock, Printscreen/X, Printscreen/X

Petreus je upitan i o ponovljenim tvrdnjama Rusa da će zauzeti celu Donjecku oblast Ukrajine, za šta je i Tramp rekao da je moguće.

1/7 Vidi galeriju Pregovori SAD i Ukrajine o okončanju rata koji Kijev vodi sa Rusijom, domaćin Trampov izaslanik Stiv Vitkof u njegovom privatnom klubu na Floridi Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Terry Renna/FR60642 AP

- Ne, oni se nisu čak ni približili utvrđenom pojasu. U nekim područjima su skoro na granici, ali da bi stigli tamo, borili su se dve godine i pretrpeli gubitke koje čak ni ja, koji sam kao komandant u dva rata pisao pisma saučešća američkim majkama i očevima skoro svake noći, ne mogu da zamislim - zaključio je Petreus.