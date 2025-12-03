Slušaj vest

Policija na Novom Zelanduoptužila je muškarca za krađu nakon što je navodno ukrao Faberžeovo jaje ukrašen draguljima iz juvelirnice tako što ga je progutao.

Neobičan incident dogodio se u petak popodne u prodavnici u centru Oklanda, prema izjavi inspektora Greja Andersona, komandanta centralnog područja Oklanda u policiji Novog Zelanda, poslatoj CNN-u u utorak.

Osoblje prodavnice kontaktiralo je policiju oko 15:30 časova po lokalnom vremenu (21:30 časova po istočnom vremenu u četvrtak), a policajci su „reagovali nekoliko minuta kasnije, uhapsivši muškarca unutar prodavnice“, rekao je Anderson.

Tridesetdvogodišnji muškarac je optužen za krađu i zadržan je u pritvoru do zakazanog pojavljivanja pred sudom 8. decembra, navodi se u saopštenju.

U posebnom saopštenju objavljenom u sredu, Anderson je rekao da je muškarac prošao lekarsku procenu u vreme hapšenja i da ga stalno prati policajac.

Fabergé je najpoznatiji po 50 carskih uskršnjih jaja izrađenih za rusku carsku porodicu Foto: Shutterstock

„S obzirom da je ovaj čovek u policijskom pritvoru, imamo dužnost da ga nastavimo pratiti s obzirom na okolnosti onoga što se dogodilo“, rekao je Anderson.

Ukradeni predmet je Faberžeov medaljon u obliku jajeta hobotnice Džejmsa Bonda, vredan 33.585 novozelandskih dolara (19.300 američkih dolara), prema sudskim dokumentima koje je video Radio Novi Zeland, saradnik CNN-a.

Oglas za medaljon na Faberžeovoj veb stranici otkriva da je napravljen od 18-karatnog žutog zlata i zelenog giloše emajla, a takođe sadrži 60 belih dijamanata i 15 plavih safira.

„U pravom Faberžeovom stilu, prelepi medaljon u obliku jajeta takođe nudi iznenađenje — otvara se i otkriva minijaturnu hobotnicu od 18-karatnog zlata unutra, koja oslikava duh filma po kome je film dobio ime“, navodi se u opisu.

„Hobotnica je ukrašena sa dva crna dijamantska oka“, dodaje se.

Faberže je istorijska kuća nakita osnovana u Sankt Peterburgu, u Rusiji, 1842. godine.

U utorak je jedno od 50 carskih jaja koje je Faberže proizveo za ruske careve Aleksandra III i Nikolaja II prodato za 22,9 miliona funti (30,2 miliona dolara), uključujući i naknade, oborivši sopstveni rekord kao najskuplje delo ruskog nakitara koje se ikada pojavilo na aukciji.

Astronomska cena Zimskog jajeta odražava rastuću retkost jaja, od kojih nijedno nije viđeno na aukciji više od 23 godine.