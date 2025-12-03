Slušaj vest

Zaposleni u prodavnici alkohola u američkoj Virdžiniji doživeli su iznenađenje za vikend kada su došli na posao i zatekli da je prodavnica obijena, a da je razbojnik rakun, koji se toliko napio da su ga pronašli onesvešćenog u toaletu između WC šolje i kante!

"Razbojnik" je sam sebi nabavio piće sa donje police.

Službenica za kontrolu životinja, Samanta Martin, odvezla je "osumnjičenog" na ispitivanje u Zavod za zaštitu životinja u okrugu Hanover, ali tek nakon što se rakun otreznio.

Posle nekoliko sati sna i bez ikakvih povreda (osim možda mamurluka), životinja je puštena nazad u prirodu.

Foto: Hanover County Animal Protection and Shelter

Prodavnica "Ešlend ABC" bila je zatvorena za Dan zahvalnosti kada je rakun upao.

Kada su zaposleni stigli u subotu, zatekli su razbijene boce i alkohol razliven po podu, uključujući njegov očigledni izbor pića - viski.

Martin je rekla da je životinja upala kroz jednu od plafonskih ploča pre nego što je krenula "u potpuno divljanje, pijući sve redom".

Postoji samo jedna zamućena snimka sa nadzorne kamere iz ovog upada, tako da se ne zna koliko je alkohola životinja popila pre nego što je onesvešćena završila u toaletu.