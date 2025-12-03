Slušaj vest

Peruanski predsednički kandidat Rafael Belaunde preživeo je atentat u utorak, nakon što je napadut od strane naoružanih ljudi dok se kretao u automobilu južno od prestonice Lime, ​​saopštila je policija.

Naoružani ljudi na motociklu ispalili su nekoliko hitaca na terenac koji je vozio 50-godišnji političar.

Meci su razbili prednji prozor, ostavljajući gospodinu Belaundeu mrlje od krvi na licu i košulji od posekotina nastalih razbijenim staklom, prema TV snimcima.

U saopštenju na X, policija je saopštila da gospodin Belaunde nije teško povređen u napadu u gradu Sero Azul, oko 130 kilometara južno od Lime.

„Pucano je na vozilo i na njega“, rekao je novinarima šef policije Oskar Ariola, dodajući da je Belaunde vozio automobil. Nije jasno da li je bio sam u automobilu.

Policija je ranije saopštila da je bio vozač, a Belaunde kao suvozač. Pedro Kateriano, član Belaundove stranke Libertad Popular (Narodna sloboda), rekao je za RPP radio da je ciljani političar „nepovređen. Kriminalci nisu postigli svoj cilj“.

Gospodin Belaunde, bivši ministar energetike i unuk bivšeg predsednika Fernanda Belaundea, koji je bio na vlasti u dva mandata, rekao je policiji da nije dobio nikakve pretnje.

„Loš početak“

Predsednik peruanskog izbornog suda, Roberto Burneo, osudio je napad i pozvao vladu da pojača bezbednost pre izbora zakazanih za 12. april sledeće godine.

Gospodin Belaunde nije među prvim favoritima u anketama koje trenutno favorizuju bivšeg gradonačelnika Lime Rafaela Lopeza Aliagu i Keiko Fudžimori, ćerku pokojnog bivšeg predsednika Alberta Fudžimorija.

Gospodin Kateriano je opisao napad kao „loš početak kampanje“ u vreme kada je Peru zahvaćen porastom korupcije i organizovanog kriminala, što je dovelo do protesta koje predvode demonstranti generacije Z, a na kojima su desetine povređene, a najmanje jedna osoba je poginula.

Talas iznude odneo je desetine života, posebno vozača autobusa, od kojih su neki upucani za volanom ako njihove kompanije odbiju da plate novac za zaštitu.

Stručnjaci kažu da je ova praksa uzela maha usred visokog nivoa siromaštva i nezaposlenosti nakon pandemije, političke nestabilnosti nakon svrgavanja predsednika Pedra Kastilja 2022. godine i uspona bandi u zemlji poput venecuelanske „Tren de Aragua“.