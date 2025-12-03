Slušaj vest

U turskom Atašehiru je, navodno zbog pitanja ko ima prednost u saobraćaju, došlo do rasprave između motocikliste-kurira Jašara D. i neimenovanog vozača pikapa.

Vozač komercijalnog vozila pretio je kuriru rečima: "Dobićeš batine" i "Razbiću ti glavu i oči", a onda je suvozač, kod koga je sedelo dete, izašao iz vozila sa pijukom u ruci i krenuo ka dostavljaču Jašaru.

Ceo događaj zabeležen je kamerom na kacigi.

Opisujući trenutak, Jašar je rekao:

"Kako treba da se ponašam prema nekome ko dolazi ka meni govoreći ‘Prebiću te’? Ja definitivno nisam hteo da siđem. Nisam hteo da upropastim svoju budućnost, da u ovim godinama uđem u probleme, ali im kažem samo jedno — ono što ste uradili nije bilo ispravno.“

Incident, koji se odvijao pred očima deteta, pokušali su da spreče prolaznici.

