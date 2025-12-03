Slušaj vest

Nekoliko zemalja NATO, uključujući Norvešku, Poljsku i Nemačku, saopštilo je da će kupiti američko oružje za Ukrajinu u vrednosti od milijardu evra, prenosi danas pariski list Mond.

Te zemlje su navele da će izdvojiti više od milijardu evra dodatne vojne pomoći Ukrajini i pozvale Moskvu da prestane sa pretnjama i otvori ozbiljne pregovore sa Kijevom.

Ta kupovina biće obavljena u okviru programa PURL, koji ima za cilj opremanje Ukrajine američkim oružjem i finansiraju ga evropske zemlje. Taj program je već prikupio oko četiri milijarde evra.

Kanada je takođe obećala 200 miliona evra, a Holandija je u ponedeljak objavila obavezu od 250 miliona evra. Francuska, koja ne učestvuje u ovom programu, nalazi se pod pritiskom svojih partnera, uključujući Nemačku i Holandiju, da doprinese više vojnoj podršci Ukrajini.

To je rečeno na sastanku ministara spoljnih poslova NATO u Briselu dan posle novih razgovora između Rusije i SAD u Moskvi, koji su bili bez učešća američkog državnog sekretara Marka Rubija.

"Mirovni pregovori su u toku, što je dobra stvar, ali istovremeno moramo osigurati da, dok traju, i bez saznanja kada će se završiti, Ukrajina bude u najjačoj mogućoj poziciji da nastavi borbu", rekao je danas u Briselu generalni sekretar NATO-a Mark Rute (Mark Rutte).

Nekoliko ministara je naglasilo nedostatak posvećenosti Kremlja miru posle tih razgovora u Moskvi.

"Predsednik (Rusije Vladimir) Putin treba da prestane sa bukom i krvoprolićem i da bude spreman da sedne za pregovarački sto kako bi podržao pravedan i trajan mir za Ukrajinu", rekla je britanska ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper.

Rusi "apsolutno nisu zainteresovani ni za prekid vatre ni za mirovni sporazum", naglasio je litvanski ministar spoljnih poslova Kestutis Budris po dolasku u Brisel, pozivajući saveznike NATO da podrže Ukrajinu.