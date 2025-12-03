Slušaj vest

Ako Evropa odustane od ruskog gasa, postaće zavisna od gasa koji je mnogo skuplji od ruskog, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prenosi agencija RIA Novosti.

On se osvrnuo na izjavu predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da Evropa više neće zavisiti od ruskog gasa.

"To znači da će Evropa postati zavisna od gasa koji je skuplji, a ponekad i znatno skuplji od ruskog", rekao je Peskov novinarima.

Tako Evropa sebe osuđuje na mnogo skuplje izvore energije, a to će neminovno dovesti do posledica po evropsku ekonomiju, objasnio je Peskov.

"Ovo će samo ubrzati proces gubitka vodećeg potencijala evropske ekonomije koji se razvija poslednjih godina", naglasio je on.

Evropski savet saopštio je danas da je postignut dogovor sa Evropskim parlamentom o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa do 2027. godine, kao deo nastojanja da se okonča energetska zavisnost od Rusije.