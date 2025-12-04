Slušaj vest

Poljska, najveći proizvođač krzna u Evropi, uvela je zabranu novih farmi krzna, a postojeće treba da budu zatvorene do 2033. godine.

Predsednik Poljske Karol Navrocki potpisao je u utorak Zakon o zaštiti životinja, koji je izglasan u parlamentu u oktobru, čime je Poljska postala 23. članica EU u kojoj je potpuno ili delimično zabranjen uzgoj životinja radi krzna.

Prema novom zakonu, zabranjeno je osnivanje novih farmi krzna i predviđen je prelazni period od osam godina za postojeću proizvodnju, prenosi Brisel tajms.

Uzgajivači koji tokom narednih pet godina ranije prekinu proizvodnju dobiće kompenzaciju, a poljoprivredni radnici će dobiti jednogodišnju otpremninu i podršku u promeni karijere.

Panevropska organizacija za zaštitu životinja Animal internešenel, koja se bori za zabranu uzgoja životinja radi krzna više od 20 godina, doprinela je izradi zakona.

"Uzgoj krzna je u opadanju širom cele Evrope. Ako najveći proizvođač na kontinentu može da preduzme korake da zabrani ovu okrutnu praksu, nema razloga da EU ne učini isto. Usklađeno zakonodavstvo EU je sada neophodno kako bi se sprečile poremećaji na tržištu i osigurali standardi zaštite životinja", izjavila je predsednica te nevladine organizacije Kirsti Henderson.

Poljska je najveći proizvođač krzna u Evropi i drugi u svetu, ali je i u toj zemlji proizvodnja krzna u opadanju.

Od 2015. godine broj životinja koje se uzgajaju zbog krzna smanjen je za 70 odsto na tri miliona godišnje, dok je izvoz krzna od evropskih vidrica, uglavnom u Kinu, Rusiju i Južnu Koreju, za 10 godina pao sa 402 miliona na 71 milion evra 2024. godine.

Većina država članica EU je već potpuno ili delimično zabranila ili strogo regulisala uzgoj životinja radi krzna, ponekad sa periodom postepenog ukidanja, zbog dobrobiti životinja i javnog zdravlja.