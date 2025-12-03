Kubanska elektromreža u kolapsu, glavni grad Havana bez struje, nije jasno šta je uzrokovalo kvar mreže
NEPOZNAT UZROK KVARA
KOLAPS ENERGETSKE MREŽE NA KUBI! Havana u totalnom mraku, milioni ljudi bez struje (VIDEO)
Slušaj vest
Kubanska elektromreža je danas delimično u kolapsu, a glavni grad Havana i veći deo zapada zemlje je bez struje.
Nije jasno šta je uzrokovalo kvar mreže, piše Rojters.
U Havani su jutros struju imale samo bolnice i neki hoteli.
Kubanske elektrane na naftu, već zastarele, doživele su potpunu krizu prošle godine, jer se uvoz nafte iz Venecuele, Rusije i Meksika smanjio.
Kubanska elektromreža je od tada nekoliko puta bila u kolapsu.
Mnogi stanovnici ove države svakodnevno se suočavaju sa nestankom struje koji traje 20 sati ili duže.
Čak i stanovnici Havane, nekada zaštićeni od najvećih prekida, sada redovno provode 10 sati ili više dnevno bez struje.
(Kurir.rs/Beta)
Reaguj
Komentariši