Slušaj vest

Kubanska elektromreža je danas delimično u kolapsu, a glavni grad Havana i veći deo zapada zemlje je bez struje.

Nije jasno šta je uzrokovalo kvar mreže, piše Rojters.

U Havani su jutros struju imale samo bolnice i neki hoteli.

Kubanske elektrane na naftu, već zastarele, doživele su potpunu krizu prošle godine, jer se uvoz nafte iz Venecuele, Rusije i Meksika smanjio.

Kubanska elektromreža je od tada nekoliko puta bila u kolapsu.

Mnogi stanovnici ove države svakodnevno se suočavaju sa nestankom struje koji traje 20 sati ili duže.

Čak i stanovnici Havane, nekada zaštićeni od najvećih prekida, sada redovno provode 10 sati ili više dnevno bez struje.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaSTIGLA REAKCIJA MOSKVE NA EVROPSKU ZABRANU UVOZA RUSKOG GASA: Evropa osuđuje sebe na mnogo skuplje izvore energije
12301-epa-yuri-kochetkov.jpg
PlanetaOGLASIO SE PESKOV: Putin je prihvatio neke predloge Amerike o prekidu rata u Ukrajini
Dmitrij Peskov
PlanetaPUTIN POKRENUO MASOVNI NAPAD DRONOVIMA NA UKRAJINU: Samo nekoliko sati nakon što je odbio američki mirovni plan, ovaj region na udaru
pregovori (6).jpg
Planeta"VAŠA ZEMLJA SMRDI, VI STE ĐUBRE" Tramp BRUTALNO izvređao Somalijce, sasuo salvu uvreda i na račun njihove predstavnice u Kongresu: OVO je razlog
Donald Tramp