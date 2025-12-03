Slušaj vest

- Situacija u Pokrovsku je izuzetno teška. Ali Odbrambene snage Ukrajine nastavljaju da drže severni deo grada otprilike duž železničke pruge. Aktivne akcije naših jedinica na eliminisanju neprijateljskih ćelija su takođe u toku - rekao je on, demantujući pisanje nemačkog lista Bild o potpunom ruskom zauzimanju grada.

Prema njegovim rečima, pozicija ukrajinske komande ostaje "stabilna", prenosi RBK Ukrajina.

Kovaljov je napomenuo da i u oblasti Pokrovska i Mirnograda ukrajinski vojnici preduzimaju mere za uspostavljanje logistike i blokiranje pokušaja ruskih trupa da "akumuliraju jurišne grupe i napreduju oko naseljenih mesta".

Bild je danas preneo da su ruske trupe preuzele kontrolu nad Pokrovskom i da bi taj grad mogao da postane odskočna daska za dalju ofanzivu na Dnjepropetrovsku oblast.

Nemački list ocenjuje da zauzimanje Pokrovska pokazuje "nesposobnost ukrajinskih oružanih snaga da zaustave rusku ofanzivu" i da mogu samo da je "uspore".