Japanska premijerka Sanae Takaiči saopštila je danas da stav Japana o Tajvanu ostaje nepromenjen, pozivajući se na zajedničku izjavu Japana i Kine iz 1972. prema kojoj Japan poštuje stav Kine o statusu Tajvana, piše hongkonški list Saut čajna morning post.

"Osnovni stav japanske vlade u vezi sa Tajvanom ostaje onakav kakav je naveden u zajedničkoj izjavi Japana i Kine iz 1972. godine i nije bilo promena u tom stavu", rekla je Takaiči u japanskom parlamentu.

U izjavi dve zemlje navodi se da "vlada Narodne Republike Kine ponavlja da je Tajvan neotuđivi deo teritorije Narodne Republike Kine" i da japanska vlada "u potpunosti razume i poštuje taj stav".

Potpisivanje zajedničke izjave dovelo je do normalizacije odnosa zvaničnog Pekinga i Tokija.

Današnja izjava japanske premijerke usledila je nakon što je pre skoro mesec dana japanskim poslanicima rekla da bi napad Kine na Tajvan mogao biti "situacija koja ugrožava opstanak" Japana, što bi Tokiju moglo da omogući da se uključi vojno.

To je bila najjasnija izjava premijerke Takaiči o mogućem odgovoru Japana na eventualni kineski napad na Tajvan, i označila je odstupanje od dugogodišnje strateške neodređenosti zemlje po tom pitanju.